清明連假剩3周到來 大溪提前掃墓這樣走不塞
清明掃墓祭祖周邊道路車流明顯增加，桃園大溪警分局為紓解掃墓祭祖車潮，避免民眾塞車之苦，列出轄內易壅塞路段供民眾參考，並提供建議替代道路，同時警方也將派員於各瓶頸或易壅塞路段加強疏導，呼籲民眾務必配合執勤員警疏導。
佛光山寶塔寺及和平禪寺周邊單向管制（3月15、16、22、23、29、30、4月3、4日上午8時至下午2時）。
進場：大溪區（以下同）復興路駛入佛光山寶塔寺及和平禪寺車輛，規畫單向通行，沿線寺方派有工作人員並設置指示標誌，引導由復興路一段23巷、145巷（黃日香豆乾店對向路口）及桃58線（美山路、萊爾富對面路口、尚德療養院旁)等3處路口進入。
離場：祭祀結束欲離場民眾引導由美和路駛出復興路。
而針對美華第一公墓因道路狹窄會車不易，警方規畫復興路與美山路口、復興路與中華路口及復興路及文化路口派遣警力疏導，並於公墓路口管制車輛進入，請民眾配合。
警方表示，考量掃墓民眾離場時可能造成車潮，提供建議替代道路如下，往三峽方向遊客建議改由中華路右轉信義路、往鶯歌方向遊客建議改由大鶯路往新北市接國道3號三鶯交流道、康莊路車輛往南可經台4線接台3乙線往龍潭或高原交流道行駛、石門水庫遊客建議路線：經中線管制站至台3乙線往高原交流道行駛。警方呼籲，清明掃墓為國人祭祖習俗，請前往掃墓民眾聽從警方指揮疏導，以維交通秩序與順暢。
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