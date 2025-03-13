清明連假剩3周到來 大溪提前掃墓這樣走不塞

清明掃墓祭祖周邊道路車流明顯增加，桃園大溪警分局為紓解掃墓祭祖車潮，避免民眾塞車之苦，列出轄內易壅塞路段供民眾參考，並提供建議替代道路，同時警方也將派員於各瓶頸或易壅塞路段加強疏導，呼籲民眾務必配合執勤員警疏導。

佛光山寶塔寺及和平禪寺周邊單向管制（3月15、16、22、23、29、30、4月3、4日上午8時至下午2時）。

進場：大溪區（以下同）復興路駛入佛光山寶塔寺及和平禪寺車輛，規畫單向通行，沿線寺方派有工作人員並設置指示標誌，引導由復興路一段23巷、145巷（黃日香豆乾店對向路口）及桃58線（美山路、萊爾富對面路口、尚德療養院旁)等3處路口進入。

離場：祭祀結束欲離場民眾引導由美和路駛出復興路。

而針對美華第一公墓因道路狹窄會車不易，警方規畫復興路與美山路口、復興路與中華路口及復興路及文化路口派遣警力疏導，並於公墓路口管制車輛進入，請民眾配合。