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輪霸西濱自行車活動16日登場 苗栗重要路口交管

中央社／ 苗栗縣13日電

第15屆「輪霸西濱自行車活動」16日將登場，苗栗縣主會場設於後龍鎮水尾天文宮，警方表示，當天於台61線沿線重點路口將進行彈性交通管制，確保車隊安全通過。

第15屆「輪霸西濱自行車活動」路線為新北八里至苗栗後龍，並設置台北、苗栗兩個主會場，其中苗栗縣主會場設於後龍鎮水尾天文宮，預計吸引約900名自行車愛好者挑戰西濱快速公路。

苗栗縣警察局竹南分局今天表示，為確保活動順利進行，16日當天上午6時至下午6時執行交通管制與疏導措施，沿線交通指揮與巡邏，並於重點路口進行彈性管制，包括126縣道與大山腳路口、台61線與苗8線路口實施彈性管制號誌，確保車隊安全通過。

分局提醒，活動當天，台61線苗栗段及周邊路段車流量可能增加，請用路人多注意自行車隊動向，並配合現場交管人員指揮，提前規劃替代道路行駛，以確保行車安全與順暢。

交通管制 自行車 苗栗縣

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