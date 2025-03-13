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桃園攜手台積電慈善基金會辦博覽會 助職涯探索

中央社／ 桃園13日電

桃園市政府與台積電慈善基金會攜手，首辦在地產業博覽會，共有45家在地產業參與。桃園市長張善政指出，盼讓學生了解未來職涯方向，也期待在人才培育上有更多合作機會。

張善政上午出席「桃園市在地產業博覽會開幕典禮」時表示，這是桃園首辦在地產業博覽會，市府攜手台積電慈善基金會匯集桃園多元特色產業，讓學生能在博覽會中瞭解各產業特色與發展；在地產業博覽會結束後，每年都會舉辦的高中職博覽會將接力登場。

他指出，桃園是六都中新生兒出生率最高的城市，深受年輕夫婦喜愛，此次市府與台積電慈善基金會攜手合作，讓桃園的產業被更多學子看見，也期待未來在人才培育上有更多合作機會。

台積電慈善基金會董事長張淑芬會中表示，希望藉此幫助孩子們探索職涯、發掘自我潛能，也感謝張善政、桃園市教育局團隊與所有參展產業的付出，共同促成此次在地產業博覽會，讓桃園的學子有機會認識桃園在地優質企業，讓更多優秀人才根留家鄉。

桃園市教育局指出，此次在地產業博覽會共邀請45間優質產業設展，類型包含光電、食品製造、通訊機械、不動產經營、科技、藥品、汽車製造、物流、電路板、半導體、鋼鐵、電子、電腦及觀光等產業，參展廠商皆為桃園在地優質廠商。

台積電 張善政

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