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影／大筆進財！苗栗頭份永貞宮龍柏倒折 華麗轉身成進財筆

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
頭份永貞宮廟內「後花園」栽種的龍柏已有一甲子樹齡，其中一株2年前不堪風雨侵襲倒折，廟方擲筊請示媽祖婆，獲准將倒地的龍柏樹幹製成進財筆、文昌筆。記者胡蓬生／攝影
頭份永貞宮廟內「後花園」栽種的龍柏已有一甲子樹齡，其中一株2年前不堪風雨侵襲倒折，廟方擲筊請示媽祖婆，獲准將倒地的龍柏樹幹製成進財筆、文昌筆。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣頭份市合港田寮永貞宮廟內「後花園」栽種的龍柏已有一甲子樹齡，但其中一株2年前不堪風雨侵襲倒折枯死，龍柏近年來身價不菲，廟方擲筊請示媽祖婆，希望將倒地的龍柏樹幹製成進財筆或文昌筆，獲媽祖婆同意，廟方雕製了十餘支供奉在廟內財神殿，等待有緣人隨喜認養且「大筆進財」。

永貞宮主委張淑芬說，廟內的龍柏栽種已約60年，樹幹粗大，但兩年前在大風雨中被吹折而枯萎，因此想到利用倒折的樹幹製成龍柏筆，讓有緣人能擲筊請回，事業蒸蒸日上「大筆進財」，但迄今最大一支進財筆始終無人能擲出聖筊請回，似乎媽祖婆有意將這支進財筆留在財神殿作為「鎮殿之寶」。

永貞宮每年農曆四月八3天繞境，是竹南、頭份等鄉鎮市閩客共祀的媽祖廟，早年四月八熱鬧非凡，但近代一度式微，籌募繞境活動經費成了爐主的「苦差事」，還得自掏腰包補貼。張淑芬接任主委後，廟方接連推出「客家花布聖袍」、元宵擲筊大賽等系例創意活動，打響永貞宮知名度，四月八經費不但餘裕，還可補助市公所安排其他配合四月八的廟會活動。

永貞宮管委會總幹事張吳祥說，根據宮志記載，早年閩客共居中港溪流域，但因語言不通時起誤會及摩擦，甚至嚴重械鬥，清代官方介入，並指定永貞宮廟地。原先指定要前往竹南中港慈裕宮割火分香，但受到執事人員百般刁難，於是轉往竹南中港龍鳳宮分香。

苗栗縣雖是客家大縣，但客家、閩南、外省及原住民、新住民族群早已共融，「客家底」、「福佬底」眾多，不同族群連姻也頻繁，各族群和諧相融共處 ，早年衝突已成歷史雲煙。

苗栗縣頭份市永貞宮廟內「後花園」栽種的龍柏已有一甲子樹齡，但其中一株2年前不堪風雨侵襲倒折枯死，目前後花園僅剩一株高聳的龍柏。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份市永貞宮廟內「後花園」栽種的龍柏已有一甲子樹齡，但其中一株2年前不堪風雨侵襲倒折枯死，目前後花園僅剩一株高聳的龍柏。記者胡蓬生／攝影
頭份永貞宮「後花園」栽種的龍柏已有一甲子樹齡，其中一株2年前不堪風雨侵襲倒折，廟方請示媽祖婆，獲准將倒地的龍柏樹幹製成進財筆、文昌筆，供奉在財神殿。記者胡蓬生／攝影
頭份永貞宮「後花園」栽種的龍柏已有一甲子樹齡，其中一株2年前不堪風雨侵襲倒折，廟方請示媽祖婆，獲准將倒地的龍柏樹幹製成進財筆、文昌筆，供奉在財神殿。記者胡蓬生／攝影

媽祖 頭份

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