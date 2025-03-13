降低高度採太陽能系統 竹市78處智慧公車站牌啟用

新竹市傳統公車站牌高度過高，導致民眾辨識資訊不易，市府去年在東門市場啟用首座智慧公車站牌，將站牌高度降至150公分，並評估班次、人潮等因素，陸續在市區建置78處獨立式、附掛式智慧站牌，今舉行啟用典禮，希望透過智慧站牌建置，讓民眾即時掌握公車資訊，減少候車時間。

市府指出，78處智慧站牌分為「獨立式」與「附掛式」兩種類型，並配備13吋及32吋顯示面板。「附掛式」站牌主要設置於候車亭或無合適人行空間之處，而「獨立式」則設置於人行道或路側。

13吋螢幕適用於6條以下公車路線，32吋則適用於7條以上公車路線，提供即時的公車到站資訊、日期與時間等基本服務。同時，智慧站牌亦兼具市政宣導與公共活動資訊推播功能，讓市民在候車時即可獲取最新的城市動態與政府公告。

交通處表示，竹市公車智慧站牌的建置，優先考量公車班次密集、人潮聚集的地點，及醫院與學校周邊站點，並以藍1區、182路及先導公車路線作為示範路段，會持續向中央爭取經費擴建智慧站牌，後續由東區、北區向香山區逐步擴建。

交通處說，智慧站牌建置過程也同步整併旗桿式站牌，改善過去因站牌高度過高，導致公車資訊不易辨識的問題。此外，智慧站牌設計上特別加入市府吉祥物「皮卡」，為科技感十足的站牌增添趣味與親和力。

另外，市府採用的智慧站牌具備色彩鮮明、低耗電量優勢，並在無電力來源的地點搭配太陽能供電系統，以實現節能減碳目標。即使遇上陰雨天氣或缺乏陽光的環境，仍可持續運作15天以上。

交通處指出，智慧站牌的建置過程相當不易，尤其在前期選點作業上更充滿挑戰。特別是在光復路沿線，每一處站點的選定都需考量住戶進出與店家營運需求，並與里長、居民進行溝通協調，克服諸多困難。為配合先導公車路線的推動，市府亦在陽明交大校內設置6處智慧站牌，站點分別為「竹湖會館」、「體育館」、「工程六館」、「綜合一館」、「活動中心」及「竹湖」站。透過智慧站牌與電動公車的結合，不僅提升公共運輸的便利性，也鼓勵更多學生搭乘綠色運具。