斥7500萬打造！桃市陽明公園華麗變身 2公園接力開放

桃園市打造7大主題特色公園，其中桃園區面積最大的陽明公園近日改造完工，今天舉行開園典禮。工務局表示，本次工程投入約7500萬元，遊戲場、附屬設施與整體景觀升級後，將結合林下空間與水生態環境，打造自然共融的休憩場域；剩餘的楊梅四維、八德楓樹腳公園月底前也將陸續開放，歡迎民眾前往體驗。

工務局表示，陽明公園總面積約7.88公頃，位於介壽路要道旁；此次改造共有4大主題，包括「草坡探險區」設置滑梯、攀爬網與水畫牆；「生態教育區」結合桃園埤塘文化，透過改造生態水池與設置木棧道；「猿林遊戲區」融入多樣遊具如鳥巢鞦韆、沙坑、滑軌與溜索；「猿氣體健區」為年長者規畫健康步道與復健設施，並設置林蔭座椅。

今天開園典禮也以「明日星球守護者」為主題，與鄰近的聖保祿醫院合作，設置健康巡航守護站提供五癌篩檢宣導及簡易健康檢測。

市長張善政致詞表示，陽明公園是市府團隊打造「園宇宙」特色公園系列之一，從去年下半年起，包括大園華興池、中壢光明、龍潭運動、平鎮運動公園都已開園啟用，廣受市民熱烈好評。

張善政提到，這個月還有楊梅四維公園、八德楓樹腳公園都將陸續開放，是今年兒童節，送給小朋友最好的禮物，這7座公園就像宇宙中的不同星球，各具特色，市府也將舉辦一系列慶祝活動，期待民眾能走出3C虛擬世界，進入這些城市綠洲，實際感受親子互動與健康生活。