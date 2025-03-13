桃園龍潭先導轉運站明年10月啟用 藍綠議員憂停車位不夠

桃園市龍潭區建置龍潭轉運站有影！龍潭區國道客運及市區公車繞經市區尖峰時段塞車，在民代爭取下，市府交通局在龍潭大昌路西側農業用地，承租1250坪用地，規畫龍潭先導轉運站，預計今年7月施工、最快2026年10月通車啟用，不過市議員看到規畫案，擔心先導轉運站停車位不夠衍生爭議。

龍潭區在龍潭科學園區及房價因素，近年人口增加，加上往返中壢車多，國道客運繞行市區，尖峰塞車，藍綠議員一直向市府爭取設置龍潭轉運站，疏解龍潭塞車，市府交通局今天表示，考量於龍潭交流道附近開發建置龍潭轉運站期程較長，因應民眾交通需求，市府短期率先在去年11月前，完成龍潭北龍路龍潭運動公園旁設置微型轉運站啟用，提供龍潭市區客運、國道客運線乘客搭車，減輕塞車。

市府在龍潭大昌路西側整體農業區開發案，推動中期建置「龍潭先導轉運站」交通需求，市府交通局在國3龍潭交流道周邊大昌路西側1公里內農地，徵求1250坪用地、大於八德轉運站，採承租方式，租金預算3300萬元分11年編列，興建龍潭先導轉運站工程經費1.6億元，預計配置6席月台及公車停靠彎，可整合龍潭市區國道客運路線及市區公車客運線，及檢討新增市區接駁至轉運站客運路線。

龍潭先導轉運站目前正進行土地容許使用程序及營建管理設計規畫統包作業，今年7月前取得建築執照和開工，預計明（2026）年7月完工、明年10月通車啟用，該先導轉運站設有汽車臨停接送區，轉運站內規畫123格機車停車格，提供轉運站乘車民眾機車為轉乘運具停車需求。

國民黨市議員徐玉樹表示，做龍潭先導轉運站只是權宜之計，地方心聲是希望靠近國3龍潭交流道旁都計內農地，透過都市計畫變更檢討徵用周邊農業地，可做停車場或其他建築用地，提升地方發展，尤其該國3龍潭交流道旁都計農地，已是龍潭進出門戶，卻60多年未擴大，透過都計變更觀光型產專區已是趨勢，可整合龍潭通勤需求、做好停車場，未來產生公設用地可規畫國民運動中心，方便通勤族搭車和節省通勤時間，減少市區壅塞。