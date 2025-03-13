1年1600多件跨越雙黃線違規 苗栗市原則全面改黃虛線

苗栗市1年1600多件跨越雙黃實線違規檢舉開罰案件，許多用路人哀哀叫，市公所今年起只要雙向雙車道，不在路口或是大轉彎道等安全考量，全面改虛黃線避免爭議。

一些用路人大表歡迎，他們說，道路號誌設置優先考量安全及秩序等面向，但有些不合情理，讓人難以接受，例如苗栗市文發路（苗29線）路幅不寬，沿途的巷道又多，加上路旁、騎樓停車，用路人習慣性防禦駕駛，在對向沒有來車的狀況，車子偏向道路中間行駛，卻因此被檢舉跨越雙黃實線違規，公所急迫先改黃虛線，也為民眾省荷包。

苗栗市區道路部分路寬狹窄，許多道路中間都畫設雙黃實線，警方統計去年就開出1613件違規，絕大多數都是檢舉案件，違反道路交通管理處罰條例第45條第1項規定，不按遵行方向行駛，可處600元至1800元罰鍰，用路人抱怨連連。

市公所不斷接獲民意代表及市民陳情反映，評估現場狀況，今年已將雙黃實線改畫虛黃線10餘處路段，中華東街、嘉福街也即將施工，公所指出，只要雙向雙車道，不在路口20公尺範圍，及大轉彎道，安全的前提下，配合路面刨鋪工程，雙黃實線全面改黃虛線，此外，檢舉頻仍路段「急迫」狀況，暫時塗銷雙黃實線畫黃虛線。

縣府文通及工務處指出，道路交通標誌標線號誌設置規則第165條、第181條規定雙黃實線及虛黃線標準，並評估道路配置、線行彎道、坡度、車流量，及肇事頻率等因素，中間分向雙黃實線，改為黃虛線，原則沒有問題，並據以執法標準。