快訊

地牛翻身！13:09台東規模5.7地震 最大震度4級

伊朗彩虹島驚現「血雨」！海水染成鮮紅 宛如聖經場景曝光

巴基斯坦火車劫持案：俾路支解放軍炸路劫車，300多名人質已被救出

1年1600多件跨越雙黃線違規 苗栗市原則全面改黃虛線

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市文發路分向雙黃實線，公所「急迫」先塗銷畫黃虛線。記者范榮達／攝影
苗栗市文發路分向雙黃實線，公所「急迫」先塗銷畫黃虛線。記者范榮達／攝影

苗栗市1年1600多件跨越雙黃實線違規檢舉開罰案件，許多用路人哀哀叫，市公所今年起只要雙向雙車道，不在路口或是大轉彎道等安全考量，全面改虛黃線避免爭議。

一些用路人大表歡迎，他們說，道路號誌設置優先考量安全及秩序等面向，但有些不合情理，讓人難以接受，例如苗栗市文發路（苗29線）路幅不寬，沿途的巷道又多，加上路旁、騎樓停車，用路人習慣性防禦駕駛，在對向沒有來車的狀況，車子偏向道路中間行駛，卻因此被檢舉跨越雙黃實線違規，公所急迫先改黃虛線，也為民眾省荷包。

苗栗市區道路部分路寬狹窄，許多道路中間都畫設雙黃實線，警方統計去年就開出1613件違規，絕大多數都是檢舉案件，違反道路交通管理處罰條例第45條第1項規定，不按遵行方向行駛，可處600元至1800元罰鍰，用路人抱怨連連。

市公所不斷接獲民意代表及市民陳情反映，評估現場狀況，今年已將雙黃實線改畫虛黃線10餘處路段，中華東街、嘉福街也即將施工，公所指出，只要雙向雙車道，不在路口20公尺範圍，及大轉彎道，安全的前提下，配合路面刨鋪工程，雙黃實線全面改黃虛線，此外，檢舉頻仍路段「急迫」狀況，暫時塗銷雙黃實線畫黃虛線。

縣府文通及工務處指出，道路交通標誌標線號誌設置規則第165條、第181條規定雙黃實線及虛黃線標準，並評估道路配置、線行彎道、坡度、車流量，及肇事頻率等因素，中間分向雙黃實線，改為黃虛線，原則沒有問題，並據以執法標準。

交通違規 苗栗市 車道

延伸閱讀

影／九份公車神技「髮夾彎」大轉引熱議 網友：傳奇車手

苗栗市路口號誌倒數計時顯示謊稱修復？ 縣府：認知落差

又是松鼠惹的禍！ 苗栗市文發路近700戶停電1個小時

直行台南這路口白虛線遭檢舉未打方向燈 一年逾200罰單

相關新聞

1年1600多件跨越雙黃線違規 苗栗市原則全面改黃虛線

苗栗市1年1600多件跨越雙黃實線違規檢舉開罰案件，許多用路人哀哀叫，市公所今年起只要雙向雙車道，不在路口或是大轉彎道等...

新竹徵才就業博覽會15日登場 逾200家企業釋1.5萬職缺

由新竹市政府、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署及國立陽明交通大學共同舉辦的「2025 Open House 春季徵才就業博覽...

竹市改善自由車場 趕不上世壯運

新竹市政府爭取體育署補助共投入1.18億元改善市立自由車場，原計畫作為今年雙北世界壯年運動會賽場，未料場地改善不佳，上月...

斥7500萬打造！桃市陽明公園華麗變身 2公園接力開放

桃園市打造7大主題特色公園，其中桃園區面積最大的陽明公園近日改造完工，今天舉行開園典禮。工務局表示，本次工程投入約750...

桃園龍潭先導轉運站明年10月啟用 藍綠議員憂停車位不夠

桃園市龍潭區建置龍潭轉運站有影！龍潭區國道客運及市區公車繞經市區尖峰時段塞車，在民代爭取下，市府交通局在龍潭大昌路西側農...

第15屆輪霸西濱自行車活動16日登場 重要路口彈性交管

第15屆「輪霸西濱自行車活動」將於16日熱血登場，路線為新北八里至苗栗後龍，並設置南、北兩個會場，其中苗栗縣主會場設於後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。