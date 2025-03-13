桃園南昌動物保護教育園區3月7場講座 有機會抽中5千元

桃園市政府農業局表示，市府致力打造寵物友善城市，去年12月全新啟用的南昌動物保護教育園區，是動物關懷及生命教育重要基地；園區首次在3月規畫7場動保教育講座，由專業講師授課，透過輕鬆活潑方式認識寵物知識，即日起開放報名，完成課程集點，有機會獲得最高獎金5千元。

農業局長陳冠義表示，南昌動保園區是全台首座綜合型動物保護教育園區，動保處每月量身打造推出多元化動保教育講座，幫助民眾深入了解動物習性、需求與情感，並學會如何觀察、理解動物，與動物和諧共處。

動保處處長王得吉表示，3月課程共計7場次，包含認識寵物營養與飲食迷思、犬貓體內外寄生蟲新知、飼養管理與基礎知識等，參與講座課程還可集點拿好禮，或參加抽獎活動，最高獎金5千元，詳細資訊及報名方式請上動保處官網「最新消息」點選3月動保講座查詢，各場次名額有限。