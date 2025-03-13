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第15屆輪霸西濱自行車活動16日登場 重要路口彈性交管
第15屆「輪霸西濱自行車活動」將於16日熱血登場，路線為新北八里至苗栗後龍，並設置南、北兩個會場，其中苗栗縣主會場設於後龍鎮水尾天文宮，預計吸引約900名自行車愛好者挑戰西濱快速公路（台61線）沿線路段。
為確保活動順利進行，竹南警分局將於3月16日（周日）當天上午6點至下午6點執行交通管制與疏導措施，沿線交通指揮與巡邏並於重點路口執行彈性管制，包括苗126與大山腳路口、台61線與苗8線口彈性管制號誌，確保車隊安全通過。
警方表示，活動路線主要使用外線車道，當天台61線苗栗段及周邊路段車流量可能增加，請用路人多加注意自行車隊動向，並配合現場交管人員指揮，提前規畫替代道路行駛，以確保行車安全與順暢。
後龍鎮水尾里長梁清文表示，該活動上屆也在天文宮設置集結會場，主辦方有邀請他上台致詞介紹在地特色，提高水尾社區曝光度，今年他剛好有事無法與會，不過這兩天主辦的工作人員陸續有來看場地，也增加在地消費。
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