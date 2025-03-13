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竹東鎮立游泳封館4年 鎮公所今天宣布5月初試營運
逾20年歷史的新竹縣竹東鎮立游泳池封館整修超過4年，曾一度重啟，然試營運前一天過濾設備故障爆開而喊卡，竹東鎮公所持續改善中，今天宣布將於4月底整體完工，5月初試營運，屆時試營運期間還有優惠活動回饋鄉親。
竹東鎮立游泳池年久失修問題比想像中更嚴重，2021年1月15日封館整修，原訂隔年重啟，未料試營運前一天過濾設備故障爆開而喊卡，鎮公所後續會勘又發現設備老舊、漏水，再花4500萬元翻新，重啟時間一延再延，封館時間至今超過4年，一度讓游泳愛好者抱怨連連。
對此，竹東鎮長郭遠彰多次親自視察施工進度，目前工程進度主池、兒童池、SPA池、淋浴間、蒸氣烤箱等設施皆已完工，驗收也進入最後階段，營運大廳的裝潢同步加緊進行中。
竹東鎮公所表示，施工廠商與驗收單位仔細檢查每一個細節，就是為了確保泳池安全、舒適，讓大家享受最好的游泳環境，竹東鎮立游泳池預計4月底整體完工，5月初試營運，未來試營運期間還有優惠活動回饋鄉親，也感謝鎮民朋友耐心等待，竹東鎮公所確保鎮立游泳池以全新面貌回歸，帶給大家更棒的運動體驗。
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