台積電與桃園市府合作 首次舉辦在地產業博覽會今登場

由桃園市政府與台積電（2330）慈善基金會攜手合作，舉辦首次的「桃園市在地產業博覽會」，13日在桃園市立綜合體育館（桃園巨蛋）盛大舉行，共有45家在地產業熱情參與，並邀請全市高中職學校近6,000位高三學生參加，現場除了就業媒合，還特別規劃兩場名人講座、產業趨勢介紹、特色主題攤位等，希望幫助即將步入職場的學子快速找到職涯方向，探索直接升學以外的另一種可能。

桃園市長張善政表示，桃園市是國門之都，為台灣經濟發展的重要樞紐，擁有多樣化且蓬勃發展的產業，工業產值也是全國第一。此次與台積電慈善基金會合作，秉持在地人才，在地培育，連結超過40家桃園在地的優質廠商辦理博覽會，希望能提供高中職同學們了解產業的運作方式、產業技術與創新作法，掌握未來職涯發展關鍵力，相信對於未來的就業與職涯發展有相當的幫助，達到「在地就學、在地就業」的目標。

台積電慈善基金會董事長張淑芬致詞時表示，基金會多年來致力推廣技職速效培訓與職業探索，這次和桃園市政府合作，除邀請桃園在地優質企業共襄盛舉以外，更有台積電八間優質協力廠商（漢民科技、帆宣系統科技（6196）、德烜科技、紅日應材、靖洋集團、昕鴻科技、同一工業及弘塑（3131）集團）共同響應，讓高中職學子能近距離接觸在地多元產業。

張淑芬還提到，台積電同時也攜手104人力銀行推出「職業引路專區」，透過有趣的職涯探索工具，包含104工作世界、生涯興趣測驗及104支職人引路影片，協助學子評估個人職業興趣方向，加上名人講座、產業趨勢介紹及就業媒合提升高中職學生職涯競爭力，期盼優秀人才根留桃園。

桃園市政府在本次博覽會共邀請45家桃園市在地優質產業設展，其中包含台積電資材管理組織推薦八家優質協力廠商（漢民科技、帆宣系統科技、德烜科技、紅日應材、靖洋集團、昕鴻科技、同一工業及弘塑集團），類型包含：半導體、光電、食品製造、通訊機械、不動產經營、科技、藥品、汽車製造、物流、電路板(PCB)、鋼鐵、電子、電腦、觀光等產業，產業類型面貌多元豐富，其中有不少廠家更獲得「桃金企業獎」，展現環境(E)、社會(S)、公司治理(G)的發展成果。

展覽中部份企業提供且歡迎普通高中以及技術高中畢業薪資3~4萬起薪的工作職位。在確保優質企業提供在地就業機會以及優於社會新鮮人平均薪資的前提下，為桃園市的青年搭建認識產業的橋樑，促進青年人才與企業人力需求的雙向溝通及媒合，創造雙贏。