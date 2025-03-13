苑裡鎮立籃球場地坪改善工程18日開工 預計7月份完工

為了提升在地居民的運動設施並提供舒適及安全的運動空間，苗栗縣苑裡鎮公所爭取經費辦理「鎮立體育場籃球場地坪改善工程」將於18日開工，工期120天，施工期間暫停使用，預計7月份完工後重新開放。

公所指出，此工程主要有地坪重新鋪設及排水設施的改善，經費部分主要是台電公司補助500萬元，公所自籌85萬元，總經費585萬元，預計今年7月份完工，將對既有的籃球場全面改善，以增進場地的安全性與舒適度，有效提升運動設施品質，減少危險及事故發生，讓民眾能享受安全無虞的運動樂趣。

公所將於18日上午9點舉行開工儀式，儀式由鎮長劉育育主持，率領苑裡鎮公所同仁，現場邀請苑裡鎮民代表會、各里長、委設監造單位及施工廠商等，共同祈福，希望工程順遂如期。

鎮長劉育育表示，籃球場的改善不僅提升了苑裡鎮的運動環境，也將帶動本鎮社區凝聚力，成為居民交流與健康生活的重要場所，希冀工程竣工後，將能吸引更多民眾參與運動，並提高鎮內的生活品質及運動風氣。