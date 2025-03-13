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做爸媽的神隊友！竹市府推免費到宅育兒指導服務

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
社會處表示，今年竹市到宅育兒指導服務委託社團法人新竹市懷安協會執行，透過培育專業育兒指導員，提供親職諮詢及到宅育兒服務，以提升家長育兒知識，增進親子互動關係。圖／新竹市府提供
社會處表示，今年竹市到宅育兒指導服務委託社團法人新竹市懷安協會執行，透過培育專業育兒指導員，提供親職諮詢及到宅育兒服務，以提升家長育兒知識，增進親子互動關係。圖／新竹市府提供

新竹市府推動友善育兒環境，今宣布114年度與社團法人新竹市懷安協會攜手，針對實際居住於新竹市，家中育有六歲以下兒童且有育兒指導需求的家庭，提供每年最多48次免費到宅育兒指導服務，並優先服務脆弱家庭、身心障礙者家庭、新手父母家庭、未滿20歲父或母及經社工評估有需求的家庭，提升幼兒照顧品質，讓家長們適時獲得喘息。

社會處表示，今年竹市到宅育兒指導服務委託社團法人新竹市懷安協會執行，透過培育專業育兒指導員，提供親職諮詢及到宅育兒服務，以提升家長育兒知識，增進親子互動關係。

此外，市府更辦理提升家長知能方案，透過親職主題課程及學習性團體或成長團體，引導家長或主要照顧者如何與兒童互動，建立親子關係，並透過團體課程協助家長獲得情緒支持及知能，協助父母讓幼兒得到妥善的支持。

社會處說明，透過專業育兒指導員的示範，新手媽媽黃姓女子對於幼兒照顧逐漸上手，也為自己這段時間的進步感到驕傲，現在已可以獨立照顧孩子，不再為照顧孩子擔心煩惱。陪伴父母提升育兒經驗及幼兒健康成長，是育兒指導服務一直在遵循的目標。

社會處補充，除了提供新手父母服務外，為提升脆弱家庭及兒少保護家庭照顧者知能與技巧，並預防六歲以下兒童遭受不當照顧或虐待，市府擴大推動育兒指導服務，藉由育兒指導服務人員與網絡單位共同推展脆弱家庭及兒少保護預防性工作，確保有需求的六歲以下兒童及其家庭，均能獲得專業的服務與協助，有效預防兒童虐待事件，落實社會安全網計畫。有需求的民眾可撥打0906-745198社團法人新竹市懷安協會諮詢申請。

市府今宣布，114年度與社團法人新竹市懷安協會攜手，針對實際居住於新竹市，家中育有六歲以下兒童且有育兒指導需求的家庭，提供每年最多48次免費到宅育兒指導服務。圖／新竹市府提供
市府今宣布，114年度與社團法人新竹市懷安協會攜手，針對實際居住於新竹市，家中育有六歲以下兒童且有育兒指導需求的家庭，提供每年最多48次免費到宅育兒指導服務。圖／新竹市府提供

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