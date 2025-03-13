大大數位捐血送愛 戴永輝贈新竹縣府200萬教育基金

今年春節連假，全台灣血液庫存量降到5天以下，遠低於血液庫存標準的7到10天，本周預計寒流周末來襲，血庫庫存可能又將告急，大豐有線電視旗下大大數位慈善基金會和台灣血液基金會延續去年的熱情，發起「大大攜手讓愛延續」捐血家年華活動，第四站在新竹縣啟動，活動在錦屏國小泰雅合唱團悠揚的打擊樂與歌舞中揭幕，新竹縣長楊文科親自到場，呼籲企業一起捲起袖子奉獻熱血，他說，捐血一袋不但是救人一命，更是救人一家，大家一起行善舉造福田。

楊文科表示，新竹縣不但是科技首都、幸福竹縣，新竹鄉親對於善舉也不落人後，在現場已經看到鄉親和警義消排隊奉獻熱血，他感謝大大基金會在新竹縣舉辦「大大攜手讓愛延續」，新竹鄉親將以行動回應大大數位基金會的善舉，他同時也感謝大大教育基金會致贈縣府教育基金200萬元，未來縣府將用於培育運動選手，讓運動選手無後顧之憂。

大大數位基金會董事長戴永輝和新竹縣長楊文科、大大數位基金會榮譽董事長李大維、湖口鄉長吳淑君、新竹縣議員陳凱榮以及議員代表，在現場號召民眾捲起袖子，將熱血傳愛的活動交棒到響應的七個縣市，榮譽董事長李大維表示，大大數位基金會的捐血善舉與捐贈教育基金，都是希望為國家社會盡心力。他也感謝活動中捐血的所有民眾。

新竹湖口鄉長吳淑君以熱血捐血人的身分表示，她每年都在捐血，因為體重要高於60公斤才可以捐500cc，有一次小護士告知她體重達標可以捐500cc，她也欣然捐血，保持自己的體重和健康，繼續當快樂捐血人。

新竹縣議員陳凱榮號召議員同仁到現場支持捐熱血，不過他剛捐血還沒到可捐血時間，還是呼籲有能力的人：「要捲起袖子，捐血一袋救人一命」。

「大大攜手讓愛延續」捐血家年華活動，2025年將擴大到台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、高雄市等七大縣市，更喊出要比去年的1萬1,810袋更高，目標達到1萬2,000袋。