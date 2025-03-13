新竹徵才就業博覽會15日登場 逾200家企業釋1.5萬職缺

由新竹市政府、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署及國立陽明交通大學共同舉辦的「2025 Open House 春季徵才就業博覽會」將於3月15日在國立陽明交通大學新竹光復校區盛大登場。市府指出，今年活動邀請超過200家知名企業參與，並提供高達1.5萬個工作機會，邀請青年及市民把握機會，到現場探索理想的職涯發展方向。

市府指出，此次就業博覽會吸引超過200家企業參與，其中8成以上來自科技產業，涵蓋台積電、鴻海精密、緯創資通、和碩聯合科技、廣達電腦、仁寶電腦、英業達、聯發科技、友達光電及台灣艾司摩爾等國內外知名大廠。對於有意進入科技產業的求職者來說，這是一次不容錯過的重要機會。

桃竹苗分署表示，活動現場有政府服務專區，提供多項青年就業促進與求職準備服務。例如符合條件的青年可申請「初次尋職青年穩定就業計畫」，參加就業諮詢及職業輔導等，並提供尋職期間的尋職津貼和就業獎勵金，合計最高發給4萬5000元，鼓勵青年積極尋職及穩定就業。

市府勞青處補充指出，除了現場徵才活動外，博覽會還特別規畫「微影魔法秀」、「AI機器人互動區」、「ESG桌遊體驗」等互動體驗區，讓求職者在參與過程中更深入了解前瞻科技與創新產業趨勢。

為了鼓勵更多青年朋友參與，活動當日還準備了限量的求職好禮，並有機會抽中Dyson吸塵器、Apple Watch、Switch等豐富大獎。同時，市府攤位將提供技能課程、銀髮就業、勞動法令、心理衛生等諮詢服務。民眾也可參加FB打卡送好禮活動，現場還有新竹火車站至陽明交大光復校區的免費接駁車，歡迎有需求的民眾多加利用，更多資訊可至徵才活動官方網站查詢(https://2025openhouse.fontech.com.tw/)。

青年發展中心提醒，今年度的校園就業博覽會將舉辦五場，首場於3月15日在陽明交通大學登場，其他分別是3月22日於清華大學、3月26日於元培醫事科技大學、4月22日於玄奘大學，最後一場將於4月29日在中華大學舉行。