無患子樹落葉多惹人怨 苗栗文觀局人行道改種毛柿

苗栗縣政府文化觀光局因周邊人行道栽種無患子，民眾陳情落葉多，文觀局也評估常有荔枝椿象棲息等，決定一口氣移植7棵無患子。昨天恰逢植樹節，移植無患子改種毛柿，同時一併種鑽石仙丹花等美化環境。

位於苗栗市自治路上，鄰近縣府辦公大樓的苗栗縣政府文觀局四周人行道，種植無患子、樟樹， 雖都會落葉，但無患子因葉片較大，不時造成鄰居困擾投訴，且必須年年剪修，樹形也不美觀，且還會聚集荔枝椿象，造成民眾害怕，決定改種毛柿。

文觀局指出，台灣原生植物毛柿為常綠喬木，名貴的黑檀木之一，也是台灣闊葉樹一級木，除了毛柿外，今年春天文觀局花台還會種植鑽石仙丹花、台灣野白合等綠美化。

縣府農業處林務科也說明，無患子行道樹鮮少被投訴，最大宗仍是黑板樹，例如台6線苗栗縣公館鄉玉谷村路段分隔島栽種93棵黑板樹，屢有居民反映棲息的麻雀噪音轟炸、排泄物汙染，開花還會散發腐敗酸味，及花粉飄散造成過敏困擾，公路局花大錢全部移植。

另，林業及自然保育署新竹分署15日在後龍鎮成功國小、18日獅潭鄉公所前廣場、19日後龍鎮公所、20日新竹分署大湖工作站主任宿舍原址，及25日在新竹分署南庄工作站前廣場發放樹苗，民眾捐發票可免費兌換。