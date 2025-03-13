桃市6樓以上新社區 須設公安基金

住戶欠繳管理費恐影響公共安全，桃園市政府昨宣布修訂「桃園市公寓大廈輔導管理自治條例」，將要求6樓以上新社區須設立公共安全基金帳戶。另也因應大樓陸續加裝充電樁趨勢，市府將首創補助社區購買電動車防火毯，每社區最多3萬元，降低火災風險。

桃園市長張善政昨在市政會議說明，公寓大廈自治條例修訂2大重點，包括設立公共安全基金帳戶與專業技師檢驗公共設施；前者是因管委會向住戶收取管理費進行公設維修保養，常有催收、收不到管理費，透過設立公安基金帳戶保障，後者是要求新社區公設點交要有專業確認，避免爭議。

其中，桃園市將要求領得使用執照且為6樓以上新社區必須設立公安基金，由建商及住戶提撥經費，確保社區有足夠經費進行重要公設維修及保養，基金來源將分別由起造人從公共基金中撥存30%，住戶部分從每月管理費中撥存5%，修正條例將送議會審查，並經內政部核定後上路。

電動車日益普及，許多大樓也陸續加裝充電樁，張善政昨也提到，去年台灣發生多起電動車在地下停車場燃燒的事件，今年市府特別新增補助社區購置電動車防火毯、抽水機及防水閘門。

市府建管處指出，近2年補助社區安裝充電管理系統（EMS）共8件240萬元，今年開放設非營利電動車充電設備的公寓大廈申請補助購置防火毯，每社區補助50%，上限3萬元，4月15日起受理申請。