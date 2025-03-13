竹市改善自由車場 趕不上世壯運

新竹市政府爭取體育署補助共投入1.18億元改善市立自由車場，原計畫作為今年雙北世界壯年運動會賽場，未料場地改善不佳，上月還發生世壯運張姓裁判長試騎摔傷意外。由於場地驗收不及，世壯運執委會昨宣布，賽事移往台中市立自由車場舉行。

新竹市教育處回應，考量對選手的保障，竹市府理解並尊重世壯運執行委員會判斷，賽事移師台中後，市府將全力支持世壯運自由車項目比賽執行，後續也會持續完成新竹市立自由車場改善作業。

雙北世壯運將於5月17日登場，原訂自由車賽場的新竹市立自由車場整修狀態不佳，市議會前天實地考察。市議員林彥甫說，賽道不平整，施工廠商表示要刨除底層重做，最快要4月底才可能改善完成，他認為，世壯運若更換場地，市府應提供200多名選手協助，後續更要把關廠商施工品質。

市議員劉彥伶也說，市府應明確訂出可以確實完成優質平整賽道的時間表，並逐步履行，並要求市府確實追究相關人員責任，由監察院和檢調積極主動調查，嚴懲失職人員。

由於場地驗收不及，世壯運執行委員會昨下午確定將賽事移至台中市立自由車場，強調準備好配套措施，確保選手權益不受影響。

竹市府指出，市府會全力支持世壯運自由車項目比賽執行，並改善賽道、依契約辦理場地驗收。