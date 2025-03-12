新竹市自由車場無緣世壯運 竹市府：尊重世壯運執委會

2025雙北世壯運會將於5月17日登場，原先預定自由車項目將至新竹市立自由車場舉辦，但月前卻發生世壯運大會張姓裁判長試騎因路面顛簸摔傷事件，最終因場地改善、驗收時間趕不上賽事，世壯運執委會今天決議將賽事移至台中市立自由車場進行。

新竹市政府教育處今晚回應，由於場地目前持續改善中，為衡平世壯運賽事籌備時間及選手安全需求，經與世壯運執行委員會研商後，移至台中市立自由車場舉行，此為不得已的選擇，考量對選手的保障，市府理解並尊重世壯運執行委員會判斷。

至於後續場地移師後，市府仍將全力支持世壯運自由車項目執行，賽道改善部分將全力完成改善作業，場地驗收亦將依契約辦理。

新竹市政府教育處也說明，為達到理想的賽道狀態，於賽道整修過程中持續進行平整度改善，但經刨除原有賽道面後，發現建築物因年代久遠造成基底受損以及原有底層灰化，是以平整度處理難度大增。

教育處指出，今年2月20日裁判長於試騎過程中發生意外後，市府除立即陪同就醫，代理市長邱臣遠也致電慰問與致意。因自由車場工程仍在施工，市府持續針對歷次試騎過程中發現的缺失責成設計監造單位要求廠商確實改善，以符合作為「2025雙北世壯運」自由車競賽場地使用的要求。

市議會昨天至自由車場現勘，市府在現場向議員說明自2月20日後改善處理情形，經3月初瀝青重新修補無法達成預期目標，決定刨除現有已完成鋪設的賽道，重新施作，預計4月底完成賽道鋪設工程，市府亦將持續監督工程品質，保障選手安全仍是首要目標。