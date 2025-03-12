自行車環台賽桃園站17日競速交管 台7最後7K山林最美

2025國際自由車環台賽桃園站本月17日展開，各國車隊好手進行總長123.3公里競速，今年改自中壢青塘園出發，最後7公里進入台7 線山林美景至復興角板山，市警局、公路局北區分局今天表示，為維護參賽選手安全，沿線設置交通管制點交管，角板山終站前7公里採順向交管，請用路人配合交管行駛。

今年國際自由車環台賽桃園站賽事，一改歷屆路線，自中壢區青埔青塘園出發，途經全市10個行政區道路，繞行台4、7、15、61、66線，再進入部分浪漫台3線、台3 乙及台4、台7線山林美景，沿途經過永安漁港海螺館園區、石門水庫及新溪口吊橋、角板山公園景點，總長約123.3公里。

桃園市政府體育局、市警局表示，為確保自行車賽事高速騎乘過程至抵達終點圓滿順利，維護選手及用路人安全，警方在沿途設置交通管制路段，嚴格管制賽道，確保競賽安全，過去這項賽事自市政府出發，考慮市府周邊交通瓶頸及桃園區中正路捷運工程施工，今年改至中壢青塘園出發。