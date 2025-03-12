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強化守護失智長者 苗栗縣推指紋建檔、愛心手鍊

中央社／ 苗栗縣12日電

為提升對失智長者的關懷與照顧，苗栗縣政府結合警政、社政、長照中心及民間團體，推動「指紋捺印」與「愛心手鍊」，建立專屬資料庫，一旦長者不慎走失時能加速協尋。

苗栗縣長鍾東錦今天會同衛生局、長照中心、警察局、社會局前往南庄鄉訪視稼居失智症團體家屋，關心失智長輩及指紋捺印服務狀況。

衛生局長楊文志表示，失智症患者人數逐年增加，年齡層更是逐漸擴大，依據衛生福利部數據推估，苗栗縣50歲以上失智症者約為8479人，其中確診失智症人數為5704人。

失智長者因認知功能退化，容易迷失方向，增加走失風險，且一旦走失，往往因無法清楚表達身分資訊，增加協尋難度。警察局長王森瑒指出，捺印指紋需由家屬、當事人同意並至各分局偵查隊辦理，透過專屬資料庫比對系統，以利未來有協尋需求時，能快速辨識長者身分，並聯繫家屬，讓長者早日平安返家。

鍾東錦表示，除了警方捺印指紋服務，社會處也與老人福利聯盟合作推動愛心手鍊，手鍊上刻鑄名字、電話等資料，能盡快聯繫到家屬，也能利用名片卡、魔鬼氈等繡在衣服手臂上等方式，提供長者迷路協尋管道，呼籲有失智長者家庭多利用相關服務措施。

失智症 衛生局

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