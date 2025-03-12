淨山+送小樹苗 參山國家風景區推動生態永續景區發展
參山國家風景區管理處今天在苗栗南庄辦淨山及送樹苗活動，盼落實並推動生態永續景區發展。參山處副處長廖錫標表示，參山處轄管獅頭山、梨山及八卦山風景區，需要栽種更多樹苗來保護山林，盼打造參山綠美化新意象，並同時宣導民眾及遊客愛護及珍惜大自然資源，打造低碳旅遊環境。
參山處今天在獅山、梨山及八卦山風景區同步辦植樹節活動，獅頭山風景區與農業部林業及自然保育署新竹分署合作，一早在苗栗縣南庄鄉龍門口步道發送小樹苗，送出包括紫薇、重瓣梔子花、含笑等3種共500株小樹苗。
同時，南庄遊客中心也辦淨山活動，與民眾沿南庄遊客中心周邊街道，在桂花巷、南庄老街、中正路、十三間老街等進行環境清潔，以行動呼籲大眾培養環保意識。
在梨山風景區於「新佳陽部落-YuLu廣場」辦Tayal Yulu植樹活動，與林業署台中分署合作，現場分送原生樹種紅榨楲及青楓苗木給參與遊客民眾種植，參與單位也包括福壽山與武陵農場、梨山賓館、公路局中區養護工程分局及當地社區民眾、遊客近百人，一起種下232株新生苗木。
八卦山風景區與南投縣政府名間鄉公所合作，在七星陣地碉堡園區-松山街及濁水綠廊道（翔禾飯店前）發放樹苗，共發放1000株花苗及1000棵樹苗，包括含笑、桂花、雪茄花、黃梔子花等。
參山處表示，參山轄區擁有多條受歡迎親山、環湖與親水步道，從全年齡都能輕鬆健行到初階登山者的健腳級，都能找到適合的路線，歡迎大家一起到參山，愜意享受山林間的芬多精，感受大自然療癒的能量，一起珍惜山林環境。
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