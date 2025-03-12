桃園捷運系統異常 千名旅客行程受到影響

桃園捷運今天下午傳出故障，有網友在社群媒體上說「機場捷運大當機」，同時附上一張照片，畫面中螢幕顯示桃捷在站內公告因系統異常，從機場出發前往台北及中壢方向列車將有所延誤。桃園大眾捷運公司稍早也發出回應，表示系統已於下午4時02分恢復連線，受影響旅客約1000人。

桃園大眾捷運公司表示，因號誌設備進行檢修時造成網路短暫離線，全線列車無法與行控中心連線，列車改以手動停靠車站。經搶修後訊號於下午4時02分恢復連線，受影響旅客約1000人。各車站陸續恢復運轉，班距持續調整中，期間造成旅客不便敬請多加見諒。

【中央社／桃園12日電】

桃園大眾捷運公司表示，今天下午3時52分，桃捷公司因號誌設備檢修時造成網路短暫離線，全線列車改以手動停靠車站，緊急搶修後，訊號於4時2分恢復連線，影響旅客約1000人。

有民眾下午在網路發文表示，在機捷上被困超過10分鐘了，廣播只一直重複「因行車調度而臨時停車」，到底是發生什麼事了。

桃捷公司下午發布新聞稿表示，今天下午3時52分，桃捷公司因號誌設備進行檢修時造成網路短暫離線，全線列車無法與行控中心連線，列車改以手動停靠車站。

桃捷公司指出，經過工程人員搶修後，訊號於4時2分恢復連線，影響時間約10分鐘，受影響旅客約1000人。各車站陸續恢復運轉，班距持續調整中，對於期間造成旅客的不便，也請旅客見諒。