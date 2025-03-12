桃園中豐北路轉大圳路開車有陷阱 民眾常遭檢舉市府將改善

桃園市中壢區中豐北路為往來中壢市區重要道路，不過往青埔方向的中豐北路一段內側車道為左彎專用，與大圳路一段路口卻僅是三色號誌，導致許多民眾容易被檢舉不按照號誌標線行駛，而大圳路一段部分為汽車禁止進入，因此中豐北路往中壢方向內側車道左彎幾乎很少用到，地方建議改成直行專用。桃園市交通局回應，將會調整。

市議員彭俊豪表示，許多透過中豐北路往青埔方向民眾，經過大圳路一段的路口時經常被檢舉不按照號誌標線行駛。因該處內側車道為左彎專用，而號誌卻只有三色號誌，也未有提醒告示，而民眾違規的原因與號誌跟標線的指示不一有相當的關聯。也有民眾反映，等到發現要切車道時，根本反應不及。

彭俊豪說，再加上往中壢方向的路口又因通道狹小使汽車左轉困難，現在的用路人大部分都在前方興北三路進行左轉的動作。標示不清與直覺上都有差異，改善也勢在必行。

彭俊豪表示，日前會勘討論，為保障民眾通行的安全，會朝將此路口往中壢方向的內側車道將改直行車道並禁止左轉。往青埔方向為保留左轉功能須先設置左轉與內側的左轉道的方向改善。該路口因在橋上須要克服的困難更較多，會持續與道路管理機關討論是否能搭上中豐北路偏心式左轉改造的專案一同進行。