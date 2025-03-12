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竹縣幸福指數大躍進 縣府：持續推動教育與改善交通

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
縣府與湖口鄉公所合作改造公五公園，成為全台首座裝甲戰車造型遊戲場，吸引相當多外地家長們前來遛孩遊玩。圖／縣府提供
縣府與湖口鄉公所合作改造公五公園，成為全台首座裝甲戰車造型遊戲場，吸引相當多外地家長們前來遛孩遊玩。圖／縣府提供

新竹縣在「2024縣市幸福指數大調查」中，縣市幸福指數較2023年進步4名，新竹縣長楊文科強調持續推動經濟、交通及教育幸福施政方針，希望吸引青年就業、並解決上下班交通壅塞，及子女們能就近入學等課題。

針對教育方面，文興國中已在113年8月招收第一屆7班新生，文興國小也將在今年8月招收第一屆新生，兩所學校新建校舍工程（全區），將於明年2月完工啟用。六家高中南棟校舍拆除重建工程目前正在進行中，今年8月就會完工；且六家高中西棟及活動中心，預計今年5月工程招標，116年8月完工。

另外，湖口高中遷校第一期工程，預計今年11月完工；第二期工程預計今年6月工程招標、116年8月完工。

新竹縣在政府統計數據「服務可近性」及「收入」為全台第2及第3名表現最好。楊文科提出施政五支箭，AI智慧園區最先展現成果，楊文科指出，繼智邦113年年底營運後；緯創與普生今年將營運；義隆電規畫2026年營運，未來將創造至少4千個就業機會，締造逾1千億元的年產值。

新竹縣府表示，在民調滿意度以「居住條件」和「家庭經濟」滿意度最高，新竹縣雙居全台第一名。在「工作與生活平衡」方面，已完成19座特色公園，未來將持續擴大「一鄉蹎一特色公園」，期盼提供縣民親子休憩好去處，已在竹北、竹東、新豐、湖口及新埔等5鄉鎮市，完成YouBike2.0的建置，設置163個站點，提供1330輛YouBike供民眾使用。

為解決大新竹居民上下班尖峰時段飽受塞車之苦，楊文科主張的「十大交通基礎建設」，十大交通建設方面，目前已有6案獲工程經費補助，1案獲綜合規畫經費補助，其中2案已經動工（台一線替代道路新闢工程、內灣地區聯外道路新闢工程）。

指數 新竹 楊文科

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