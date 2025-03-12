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竹東天坑崩塌初步分析出爐 竹東鎮公所要進行安全鑑定
2月底新竹縣竹東鎮長春路三段一處大樓前空地，突然裂出天坑，周邊路樹及一輛停放在上頭的百萬Lexus轎車慘遭「吸入」吞噬，墜入約1層樓高的坑洞中，崩塌原因初步分析為疑因長期加蓋使用，鋼構受下方河道影響逐漸鏽蝕，最終無法承重而坍塌。對此，竹東鎮公所表示，考量其結構安全，公所採取謹慎態度，已委請專業技師進行安全鑑定。
竹東鎮公所表示，該處發生崩塌，影響周邊公共設施與社區安全。為了確保當地結構安全，竹東鎮公所已正式向土木技師公會申請鑑定，並於上周五3月7日由鎮長郭遠彰及建設課，會同技師現場初勘，以確保公共設施穩固無虞。
崩塌原因初步分析，疑因長期加蓋使用，鋼構受下方河道影響逐漸鏽蝕，最終無法承重而坍塌。一側緊鄰春福麗晶社區地下室混凝土結構，一側為122線道的道路基礎，另一側則為河道加蓋的社區出入口，考量其結構安全，公所採取謹慎態度，委請專業技師進行安全鑑定。
竹東鎮公所說，由於該地屬國有土地，加蓋是否由建商所為或是否合法，仍需進一步釐清。雖然公所無直接權責，但基於公共安全考量，主動委請專業技師進行安全鑑定，同時發文新竹縣政府，請相關單位協助確認加蓋是否合法，並輔導社區辦理結構安全鑑定。
竹東鎮公所強調，為保障鄉親安全無虞，公所將持續確保後續處理進度，保護居民生命財產安全。
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