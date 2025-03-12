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苗栗市路口號誌倒數計時顯示謊稱修復？ 縣府：認知落差

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市至公路在忠貞路、新都街口，號誌燈倒數計時顯示近燈沒有亮，遭讀者投訴。記者范榮達／攝影
苗栗市至公路在忠貞路、新都街口，號誌燈倒數計時顯示近燈沒有亮，遭讀者投訴。記者范榮達／攝影

苗栗市至公路在忠貞路、新都街口，號誌燈倒數計時顯示近燈沒有亮，遭讀者投訴縣府交通工務處卻稱修復，有說謊之虞，交工處回應，可能是認知位置落差問題，將派員會勘評估。

讀者向聯合報投訴，曾向「1999」為民服務熱線反映，苗栗市至公路、忠貞路口的倒數計時顯示故障，今年3月2日特別到現場勘察，發現新都街側近燈還是沒有亮，「1999」卻稱修復，唬弄草率結案之嫌。

交工處表示，縣府接獲反映，去年12月20日派工，修復新都街側的遠燈倒數計時顯示，依道路交通標誌標線號誌設置規則，行車管制號誌時相為早開、遲閉、3時相以上或紅燈顯示時間逾60秒、路型特殊、支線道位置不明顯之道路或交岔路口，（得）附設行車倒數計時顯示器，當時只裝設遠燈行車倒數顯示。

交工處沒有說謊，可能是認知位置的問題，且「1999」陳情人未留電話，因此當時無法確認，才產生誤差，交工處近日內會派員現地確認，評估近燈也裝設倒數計時顯示。

位置 苗栗市

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