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竹縣寶山鄉、竹東鎮部分區域 19日停水5小時

中央社／ 新竹縣12日電

台灣自來水公司今天表示，因辦理設備更新作業，在竹縣竹東鎮與寶山鄉部分區域3月19日上午9時起停水至下午2時止，共停水5小時影響約3636戶，民眾可多留意並提前儲水備用。

台灣自來水公司今天發布新聞資料指出，第三區管理處辦理「寶山淨水場直流充電機更新」施工，停水影響地區有竹縣竹東鎮二重里學府路、雲南路，以及三重里學府東路、與柯湖里等部分巷弄；還有竹縣寶山鄉山湖村、寶山村、三峰村、大崎村等。

台灣自來水公司表示，水壓降低期間應關閉抽水機電源、慎防火警，若未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫導致馬達損壞或造成火災，也易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

另外，建築物自來水進水口低於地面用戶，停水期間應將總表前制水閥關閉，避免可能虹吸污染發生。

停水 水公司

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