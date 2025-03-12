下周率團出訪新加坡 桃園市長張善政親曝4目的

桃園市長張善政今天在市政會議宣布，3月19日至22日將率隊到新加坡展開為期4天的市政考察，針對捷運工程、公共交通、智慧城市和客家血緣連結等議題交流，尤其前年世客博在桃園就許下願景要讓桃園變成全球新客都，到星國參訪就是實踐願景的第一步，希望能收穫滿滿。

張善政說，下周3月19日至22日，他將率領客家局與相關局處，前往新加坡展開為期4天的市政考察，將考察新加坡的城市規畫、軌道建設，並與當地的客家社團交流，希望借鏡新加坡各方面的經驗。

張善政表示，此行主要考察新加坡的公共交通建設，新加坡面積不大，但居住人口高達600萬，代表公共交通做得非常到位，目前桃園不管是捷運或其他交通，都在如火如荼地進行中，新加坡對於建設桃園捷運路網、推動城市交通進步，有很重要的借鑑意義，像是日前他才現勘桃園捷運綠線延伸中壢G28站富台地區土地開發及富台國小遷校評估案，富台國小遷校並透過捷運聯合開發，不僅讓富台國小有新的面貌，舊址也透過聯開有不一樣的繁榮景象。

張善政表示，其他參訪重點除了智慧城市，桃園身為全台客家人口最多城市，在世界客家博覽會時提出「桃園要變成全球新客都」願景，這並非只是隨便講講，桃園已與竹竹苗有非常密切合作，相信桃園加上竹竹苗，會變成全球最重要的新客都，早年福建、廣東有非常多的客家鄉親移民到南洋，包括馬來西亞、新加坡、印尼等，此次希望將桃園與海外客家社團、組織連結起來。