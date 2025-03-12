57歲勤學互動式網站開發不怕被公司淘汰 找到缺工解法

桃園航勤資管中心的資深主管林姊（化名）已在公司服務28年，從基層做起，如今負責網路維運與資訊安全工作，即使已57歲，她仍積極進修，透過訓練補助參加公司安排的「ASP.NET互動式網站開發」、「EC-Council Web應用程式安全」課程，提升自我在資訊安全與數位技術上的應用能力，不僅讓工作更得心應手，也協助公司在業界中保持競爭優勢。

為協助中高齡及高齡者傳承專業技術與經驗，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署推動「在職中高齡者及高齡者穩定就業訓練補助實施計畫」及「中高齡者退休後再就業準備訓練補助實施計畫」;桃園航勤股份有限公司員工總數逾千人，其中有近5成為中高齡員工。

該公司透過申請計畫，導入國際認證的管理證照課程，幫助中高齡員工強化管理技能，提高競爭力，並創造升遷機會，進一步促進員工穩定留任，創造超過96%的員工留任率。

桃竹苗分署長賴家仁表示，中高齡勞工擁有豐富的經驗與深厚的專業知識，不僅能提升企業營運穩定性，更在傳承技術、維繫企業文化及促進團隊成長方面扮演關鍵角色；為協助中高齡及高齡者發揮專業價值並促進企業永續發展，桃竹苗分署積極推動人才培育補助計畫，鼓勵企業支持中高齡員工持續精進，發揮他們在職場的獨特優勢。

賴家仁分說，計畫推動以來，已成功協助100家企業申請，辦理700場以上的培訓課程，超過1300位中高齡勞工受惠。呼籲企業踴躍申請相關計畫補助，為45至65歲的中高齡員工強化工作技能，提升職場競爭力，共同打造企業與員工雙贏的職場友善環境。