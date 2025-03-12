快訊

D社出手了！確認「金秀賢和金賽綸」戀愛關係　追討7億真相曝光

桃機三航廈接駁重招標仍用自駕 浪費1年預算提高到18億

不宜上山、不能愛愛…「春分」六禁忌曝光 三招能接好運

57歲勤學互動式網站開發不怕被公司淘汰 找到缺工解法

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
為協助中高齡及高齡者發揮專業價值並促進企業永續發展，桃竹苗分署積極推動人才培育補助計畫，鼓勵企業支持中高齡員工持續精進，發揮他們在職場的獨特優勢。圖／勞發署桃竹苗分署提供
為協助中高齡及高齡者發揮專業價值並促進企業永續發展，桃竹苗分署積極推動人才培育補助計畫，鼓勵企業支持中高齡員工持續精進，發揮他們在職場的獨特優勢。圖／勞發署桃竹苗分署提供

桃園航勤資管中心的資深主管林姊（化名）已在公司服務28年，從基層做起，如今負責網路維運與資訊安全工作，即使已57歲，她仍積極進修，透過訓練補助參加公司安排的「ASP.NET互動式網站開發」、「EC-Council Web應用程式安全」課程，提升自我在資訊安全與數位技術上的應用能力，不僅讓工作更得心應手，也協助公司在業界中保持競爭優勢。

為協助中高齡高齡者傳承專業技術與經驗，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署推動「在職中高齡者及高齡者穩定就業訓練補助實施計畫」及「中高齡者退休後再就業準備訓練補助實施計畫」;桃園航勤股份有限公司員工總數逾千人，其中有近5成為中高齡員工。

該公司透過申請計畫，導入國際認證的管理證照課程，幫助中高齡員工強化管理技能，提高競爭力，並創造升遷機會，進一步促進員工穩定留任，創造超過96%的員工留任率。

桃竹苗分署長賴家仁表示，中高齡勞工擁有豐富的經驗與深厚的專業知識，不僅能提升企業營運穩定性，更在傳承技術、維繫企業文化及促進團隊成長方面扮演關鍵角色；為協助中高齡及高齡者發揮專業價值並促進企業永續發展，桃竹苗分署積極推動人才培育補助計畫，鼓勵企業支持中高齡員工持續精進，發揮他們在職場的獨特優勢。

賴家仁分說，計畫推動以來，已成功協助100家企業申請，辦理700場以上的培訓課程，超過1300位中高齡勞工受惠。呼籲企業踴躍申請相關計畫補助，為45至65歲的中高齡員工強化工作技能，提升職場競爭力，共同打造企業與員工雙贏的職場友善環境。

為協助中高齡及高齡者發揮專業價值並促進企業永續發展，桃竹苗分署積極推動人才培育補助計畫，鼓勵企業支持中高齡員工持續精進，發揮他們在職場的獨特優勢。圖／勞發署桃竹苗分署提供
為協助中高齡及高齡者發揮專業價值並促進企業永續發展，桃竹苗分署積極推動人才培育補助計畫，鼓勵企業支持中高齡員工持續精進，發揮他們在職場的獨特優勢。圖／勞發署桃竹苗分署提供
為協助中高齡及高齡者發揮專業價值並促進企業永續發展，桃竹苗分署積極推動人才培育補助計畫，鼓勵企業支持中高齡員工持續精進，發揮他們在職場的獨特優勢。圖／勞發署桃竹苗分署提供
為協助中高齡及高齡者發揮專業價值並促進企業永續發展，桃竹苗分署積極推動人才培育補助計畫，鼓勵企業支持中高齡員工持續精進，發揮他們在職場的獨特優勢。圖／勞發署桃竹苗分署提供

中高齡 高齡者

延伸閱讀

侯友宜重申盼基捷盡早開工 副市長18日拜會謝國樑溝通

藍天筆電出貨唱旺

中正大學教授戴浩一捐款千萬 鼓勵研究少子化及高齡

日企缺工 疫情來最嚴峻

相關新聞

桃園首推種樹指引 禁斷頭式修剪

今天植樹節，桃園市政府昨發布「樹木植栽種植及維護指引」，除羅列市區、郊區與濱海區建議樹種，還融入固碳效益與生態價值，並禁...

竹縣動保所新春發柴第二波毛孩認養 200人搶抽13隻萌柴

新竹縣動物保護防疫所今天早上辦理「新春發柴-第二波毛孩認養活動」，吸引200多位民眾試手氣搶抽超萌柴犬，縣政府秘書長李安...

竹市3月舉辦「青年月」系列活動 提供圓夢舞台

新竹市府重視青年發展，市府統計，16至40歲設籍竹市的青年占全市人口的31%，因此，市府今年1月成立「新竹市青年發展中心...

防管理費欠繳影響公安 桃市修法：新社區需設基金

住戶欠繳管理費恐影響公共安全，桃園市今宣布修訂「桃園市公寓大廈輔導管理自治條例」，要求6樓以上新社區須設立公共安全基金帳...

靜桃專案+安靜車聚大聯盟 桃市府再出手AI對付改裝噪音車

桃園市政府取締改裝車噪音推出「靜桃」專案，民眾陳情案減少31%見成效也獲中央重視，不過仍有不少社區反映被車聚活動噪音困擾...

協尋失智長者走失返家 苗警即日起推動指紋建檔服務

台灣逐漸邁入高齡化社會，失智症患者人數年年攀升，警方受理失智長者走失案件也日漸增多，苗栗縣警察局即日起推動「失智長者指紋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。