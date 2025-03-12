竹縣動保所新春發柴第二波毛孩認養 200人搶抽13隻萌柴
新竹縣動物保護防疫所今天早上辦理「新春發柴-第二波毛孩認養活動」，吸引200多位民眾試手氣搶抽超萌柴犬，縣政府秘書長李安妤和多位縣議員特別到場抽籤，抽中的幸運兒歡呼、尖叫，現場氣氛熱絡，13隻柴犬順利出養，找到歸宿展開幸福的新生活。
「毛孩託付給你們了！」李安妤希望幸運的「愛爸」、「愛媽」給毛孩們好的環境和幸福的家，做一位優質負責任的飼主，李安妤也勉勵今天沒中籤的民眾不要灰心，動保所還有其他可愛的毛孩可以認養。
新竹縣動物保護防疫所長彭正宇指出，今年1月底辦理「新春發柴-博美送暖-毛孩認養活動」，成功出養35隻從新埔一處非法繁殖場救出的毛孩，同批懷孕中及剛生產的2隻母柴犬及11隻柴二代幼犬，經動保所悉心照料後每隻很健康活潑，在今天第二波認養活動全數找到愛他們的主人。
彭正宇說，為確保毛孩能找到好的家庭及有愛的飼主，認養資格限制居住在桃竹苗地區的成年者，方便動保所追蹤查核，避免淪為商品交易。另外，中籤飼主也須通過飼主責任測驗，原本家中有飼養寵物者，需有施打狂犬病疫苗和寵物登記的證明。今天認養活動，有1名中籤者未通過資格審查失去認養資格，現場重抽了4、5次，讓堅持到最後的幸運兒如願領養了柴柴。
台灣畜犬協會常務理事莊璨謙及新竹縣寵物公會理事長鍾政道等都共襄盛舉，動保所說，在竹縣認養毛孩，享有有掛號、醫療、檢查、寵物洗澡、美容、寵物住宿等多項優惠，歡迎大家用認養替代購買。今天中籤的13位飼主，還加碼獲得新竹縣寵物公會千元紅包及皮卡丘商店免費寵物美容一次。
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