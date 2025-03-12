竹縣動保所新春發柴第二波毛孩認養 200人搶抽13隻萌柴

新竹縣動物保護防疫所今天早上辦理「新春發柴-第二波毛孩認養活動」，吸引200多位民眾試手氣搶抽超萌柴犬，縣政府秘書長李安妤和多位縣議員特別到場抽籤，抽中的幸運兒歡呼、尖叫，現場氣氛熱絡，13隻柴犬順利出養，找到歸宿展開幸福的新生活。

「毛孩託付給你們了！」李安妤希望幸運的「愛爸」、「愛媽」給毛孩們好的環境和幸福的家，做一位優質負責任的飼主，李安妤也勉勵今天沒中籤的民眾不要灰心，動保所還有其他可愛的毛孩可以認養。

新竹縣動物保護防疫所長彭正宇指出，今年1月底辦理「新春發柴-博美送暖-毛孩認養活動」，成功出養35隻從新埔一處非法繁殖場救出的毛孩，同批懷孕中及剛生產的2隻母柴犬及11隻柴二代幼犬，經動保所悉心照料後每隻很健康活潑，在今天第二波認養活動全數找到愛他們的主人。

彭正宇說，為確保毛孩能找到好的家庭及有愛的飼主，認養資格限制居住在桃竹苗地區的成年者，方便動保所追蹤查核，避免淪為商品交易。另外，中籤飼主也須通過飼主責任測驗，原本家中有飼養寵物者，需有施打狂犬病疫苗和寵物登記的證明。今天認養活動，有1名中籤者未通過資格審查失去認養資格，現場重抽了4、5次，讓堅持到最後的幸運兒如願領養了柴柴。