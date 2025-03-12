防管理費欠繳影響公安 桃市修法：新社區需設基金

住戶欠繳管理費恐影響公共安全，桃園市今宣布修訂「桃園市公寓大廈輔導管理自治條例」，要求6樓以上新社區須設立公共安全基金帳戶，市政會議通過後將送議會審議。因應近年許多大樓陸續加裝充電樁，市府也將全台首創補助電動車防火毯購置，盼降低火災風險。

桃園市長張善政今在市政會議表示，此次自治條例修訂主要有2大重點，包括「設立公共安全基金帳戶」與「專業技師檢驗公共設施」；目前一般新社區都會設立管委會，向住戶收取管理費進行公設維修保養，但經常出現催收、收不到管理費等問題，影響社區公共安全。

自治條例修訂後，將要求6樓以上新社區都必須設立公安基金，由建商及住戶提撥經費，確保社區有足夠經費進行重要公設維修及保養，避免收取管理費不順，導致公設維護開天窗；基金來源將分別由起造人從「公共基金」中撥存30％，住戶部分則從每月管理費中撥存5％。

(公共基金計算方式：建造費用1000萬元以下者撥存千分之20；逾1000萬元至1億元者，超過1000萬元部分為千分之15；逾1億元至10億元者，超過1億元部分為千分之5；逾10億元者，超過10億元部分為千分之3）

此外，新社區公共設施點交時會將要求第三方協助，以做到客觀、公正。張善政表示，第三方必須要有一定的技術水準，因此修訂自治條例要求第三方必須擁有專業證照，確保點交過程有更強的技術基準，避免點交過程出現主觀認證等紛爭，希望讓社區跟公寓大廈管理更上軌道。