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竹市3月舉辦「青年月」系列活動 提供圓夢舞台

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
勞青處表示，今年將舉辦政策黑客松、短片及攝影競賽、專屬網站、電競比賽、街舞比賽，讓青年揮灑創意，促進交流，並成立青創孵化基地、新創加速基地，開辦青年創業貸款利息補貼等。圖／新竹市府提供
勞青處表示，今年將舉辦政策黑客松、短片及攝影競賽、專屬網站、電競比賽、街舞比賽，讓青年揮灑創意，促進交流，並成立青創孵化基地、新創加速基地，開辦青年創業貸款利息補貼等。圖／新竹市府提供

新竹市府重視青年發展，市府統計，16至40歲設籍竹市的青年占全市人口的31%，因此，市府今年1月成立「新竹市青年發展中心」，專責推動青年發展核心業務，今年擴大舉辦3月青年月系列活動，並於今天舉行青年政策記者會，宣布將以「青年創意」、「青年創業」及「青年創造」為三大亮點，持續提供青年築夢計畫與圓夢舞台。

勞青處表示，今年將舉辦政策黑客松、短片及攝影競賽、專屬網站、電競比賽、街舞比賽，讓青年揮灑創意，促進交流，並成立青創孵化基地、新創加速基地，開辦青年創業貸款利息補貼，協助青年就業及創業前準備，減輕創業負擔；更接續辦國際交流、青年論壇、學生社團補助、動漫節、國際旅展等活動，並遴選第四屆青年委員及青年志工，提供青年多元參與的管道，鼓勵發展多元文化。

勞青處說，去年市府以「友善青年」、「創意青年」及「國際青年」三大主軸推動青年發展，包含「青年學生社團發展補助」鼓勵學生發展跨界學習力；「青年發展論壇」啟發青年跨域合作與創新思維。另外，去年首辦青年圍籬美學競圖暨青年徵曲活動、動漫節、電競大賽及街舞大賽，鼓勵喜愛繪畫、音樂、動漫、電競運動、街舞文化的年輕人發揮所長，去年推動的項目，今年也會持續進行。

勞青處指出，去年首次舉辦的「新竹市青年模擬亞太經合會（Model APEC）」，共錄取130名16至26歲青年，透過兩天一夜的專題演講、模擬會議、世界咖啡館等形式，幫助青年培養國際觀，其中一位竹市同學通過外交部遴選，前往祕魯參加APEC會議。其他表現優異的學員，則在今年市府舉辦的首屆青年國際交流活動中，赴新加坡參訪，拓展國際視野並汲取寶貴經驗。

青發中心說明，3月青年月系列活動將結合3月22日青年創新職涯嘉年華、3月22日新竹縣青年永續未來主題日、3月22至23日新竹風之市∕采風集在地青年文化市集、3月23日十八尖山賞花活動、3月25日竹苗青夢想竹竹苗青年委員交流聚、3月29日新竹市免廢市集、3月30日青年永續創業論壇等，更多資訊請追蹤「新竹市政府青年發展讚」臉書粉絲專頁

勞青處表示，今年將舉辦政策黑客松、短片及攝影競賽、專屬網站、電競比賽、街舞比賽，讓青年揮灑創意，促進交流，並成立青創孵化基地、新創加速基地，開辦青年創業貸款利息補貼等。圖／新竹市府提供
勞青處表示，今年將舉辦政策黑客松、短片及攝影競賽、專屬網站、電競比賽、街舞比賽，讓青年揮灑創意，促進交流，並成立青創孵化基地、新創加速基地，開辦青年創業貸款利息補貼等。圖／新竹市府提供

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