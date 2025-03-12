靜桃專案+安靜車聚大聯盟 桃市府再出手AI對付改裝噪音車

桃園市政府取締改裝車噪音推出「靜桃」專案，民眾陳情案減少31%見成效也獲中央重視，不過仍有不少社區反映被車聚活動噪音困擾。環保局為維護社區生活品質，與警方、車友合作，今年另推「安靜車聚」，運用AI快速掌握潛在擾民的車聚消息，防範噪音擾亂社區安寧。

環保局表示，從中壢、新屋、蘆竹區多起車聚案例顯示，透過跨界合作可以成功阻絕噪音擾民等負面事件，「安靜車聚」已成新的示範，也讓車聚活動擺脫負面形象。代理局長葉孟芬指出，婦女節當天在桃園特力家居舉行「經典90~老車回憶」車聚活動，現場包含三菱EVO車系、SUBARU IMPREZA車系，以及SAAB、MAZDA、BMW等經典車款，吸引愛車同好交流。為了讓車友開心車聚，環保局也訂定監測計畫倡導安靜車聚。

「經典90~老車回憶」活動現場架設噪音檢測設備，使車聚活動受到噪音即時監測，並提供車輛排氣聲浪檢測服務，鼓勵車主駕駛愛車在現場參加環保局自主噪音檢測，如有車輛噪音超標情形，不僅做成紀錄也將依規定告發並限期改善。對於蓄意製造噪音行為包括催油製造聲浪，及高分貝音響播放，環保局與警局嚴格取締不手軟。

環保局表示，從訂定到執行全國首創「安靜車聚」行動，將持續與車主團體合作，讓改裝車文化不僅符合環保法規更可時尚流行。在車聚與靜鄰共同兼顧下，未來要求除車主遵守噪音規定，環保局也不斷精進噪音科技檢測與管理措施，呼籲在開心車聚的同時，締造合法、安全、低噪音的車聚文化，實現改裝車文化與環境永續共好的目標。

環保局說明，「安靜車聚」執法配合靜桃專案，同樣採用聲音照相科技執法，利用噪音計、車牌辨識攝影機等設備，對噪音超標的車輛進行舉證與告發，預計3月底前增設達50套聲音照相設備，進一步針對噪音車行駛熱點強化打擊。

對於未合法變更排氣管的車輛，環保局與警察局、監理站合作攔查取締，部分路段由交通局透過縮短紅綠燈周期等方式，降低車輛行駛速度，減少噪音。這些措施不僅有效降低了噪音5.9分貝，也讓市民的陳情案件數量下降31%；聲音照相共計告發740件，裁罰金額為.214萬8300元，必要時會公布違規車輛照片。