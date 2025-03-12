協尋失智長者走失返家 苗警即日起推動指紋建檔服務

台灣逐漸邁入高齡化社會，失智症患者人數年年攀升，警方受理失智長者走失案件也日漸增多，苗栗縣警察局即日起推動「失智長者指紋建檔服務」，呼籲家中有失智長者的民眾踴躍參與。

警方表示，失智長者因認知功能退化，容易迷失方向，增加走失風險，且因判斷力下降，一旦走失，往往因無法清楚表達身分資訊，增加警方協尋難度；即日起推動指紋建檔服務，透過捺印失智長者指紋，建立專屬指紋資料庫，可透過指紋比對系統，快速辨識長者身分，並立即聯繫家屬，讓長者早日平安返家。

另外，縣警局分析近4個月詐騙案類，受理年齡55歲以上長者計222件、占總受理數16.9%，財損高達3億3千多萬元，占總財損36.8%，其中以投資詐騙案類計103件最多；交付手法則是臨櫃匯款或面交居多，也有將金融卡與密碼一併交付詐騙集團，顯示年長者遭詐占一定比率，財損也超過總財損三分之一。

可見長者遭詐騙事件也日益頻繁，警方將持續結合關懷據點、日照中心、社區發展協會等向年長者宣導識詐訊息，提醒民眾留意常見高發詐騙手法，如假投資、假交友、假冒公務機關、假冒醫療人員推銷藥品或假冒社工人員提供服務等詐騙手法。

縣長鍾東錦表示，失智長者是社會上需要特別關懷的族群，希望透過指紋建檔服務，為失智長者及其家庭提供多一份保障，同時也提醒民眾多關心長者財務狀況，協助管理與共同守護財產，遇可疑請立即撥打165或110。