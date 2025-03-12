竹市自由車場賽道不平最快4月底完工 恐趕不上世壯運

新竹市立自由車場去年投入1.18億元改善周邊環境，作為今年雙北世界壯年運動會賽場，上月21日卻發生雙北世壯運大會張姓裁判長試騎因路面顛簸摔傷事件，新竹市議員林彥甫指出，議會昨現地考察，廠商稱要將路面再次刨除重做，加上多項專業工程，最快四月底才能完工，加上一個月的市府驗收期，很可能趕不上5月17日的世壯運賽程。

對此，市府回應，將選手的安全列為首要考量，因此在賽道未完成驗收之前，不建議將其作為競賽場地使用，關於場地的驗收與改善，將依照工程契約進行處理。

林彥甫表示，關於跑道不平整的問題，施工廠商表示，要將底層再次刨除重做，並導入科技測量方法。等確認高程、購置新機具後，會再重新鋪上柏油層，試騎沒問題才上壓克力層，最快要到四月底才可能改善完成。

林彥甫說，若再加上至少一個月的市府驗收期，順利的話也要6月初才有機會啟用，幾乎能確定世壯運無法在新竹市比。他認為，世壯運自由車賽如要更換場地，市府務必要提供主辦單位和兩百多位自由車選手後續協助，不能因為場地關係讓竹市被排除在外。

林彥甫說，同時，在不趕著辦比賽的狀況下，市府更應積極把關施工廠商的品質，確保自由車場能符合規範和選手的使用需求。最終若廠商還是無法改善到好，市府也應負責任找日本的專業團隊來指導，還給選手一個安全無虞的場地，絕對不能推給廠商。

市議員劉彥伶建議，若世壯運無法在新竹自由車場舉行，市府應明確訂出可以確實完成優質平整賽道的時間表並履行。賽道周圍欄杆需要改善，可效法國外採用無接縫設計作法，強化安全性。市府也應該加強水保工程，勿再讓跑道傾斜。

劉彥伶說，市府應確實追究相關人員責任，這次不能再沒有人負起責任，請監察院和檢調積極主動調查，嚴懲失職人員。

新竹市自由車場位於十八尖山，是台灣北部唯一的自由車競賽場地，興建至今50年罕有大型修整，也因年代久遠，有賽道鋪面龜裂、選手休息室壁癌掉漆等情；竹市府爭取體育署補助，加上自籌款，共花費1.18億餘元改善，但傳整修狀態不佳，恐影響世狀運比賽。