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無患子也會危害？ 苗栗文觀局移植7棵改種毛柿

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

今天植樹節，苗栗縣政府文化觀光局因周邊人行道無患子，少見遭陳情投訴落葉多，且經常有荔枝椿象棲息等原因，移植7棵，改種毛柿，同時一併種鑽石仙丹花等美化環境。

文觀局四周人行道，種植無患子、樟樹， 雖都會落葉，無患子因葉片較大，造成鄰居困擾，且必須年年剪修，樹形也不美觀，此外，還會聚集荔枝椿象，還會造成民眾害怕，決定改種毛柿。

文觀局趁著今天移植7棵無患子，改種毛柿，文觀局指出，台灣原生植物毛柿為常綠喬木，名貴的黑檀木之一，也是台灣闊葉樹一級木，除了毛柿外，今年春天文觀局花台還會種植鑽石仙丹花、台灣野白合等綠美化。

縣府農業處林務科表示，無患子行道樹鮮少被投訴，最大宗是黑板樹，台6線苗栗縣公館鄉玉谷村路段分隔島93棵黑板樹案例，因居民反映棲息的麻雀噪音轟炸，排泄物汙染，開花腐敗酸味，及花粉飄散造成過敏困擾，公路局花大錢全部移植。

苗栗縣政府文化觀光局行道樹無患子遭陳情投訴，文觀局移植改種毛柿。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府文化觀光局行道樹無患子遭陳情投訴，文觀局移植改種毛柿。記者范榮達／攝影

人行道 荔枝椿象 黑板樹

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