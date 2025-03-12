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竹縣消防役召訓展實力 勇奪全國乙組第一名

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣政府消防局今年勇奪內政部「全國替代役備役役男召集訓練」評鑑乙組第一名。圖／縣府提供
新竹縣政府消防局今年勇奪內政部「全國替代役備役役男召集訓練」評鑑乙組第一名。圖／縣府提供

新竹縣政府消防局今年勇奪內政部「全國替代役備役役男召集訓練」評鑑乙組第一名。消防局長陳中振在主管會報上，特別將此獎項獻給新竹縣長楊文科，楊文科也肯定消防人員的努力，時時刻刻全力以赴，大讚出色表現讓人有目共睹。

為提升備役役男的災害應變能力與自救技能，消防局去年辦理8梯次為期2天的召訓，共召訓約1200人，訓練參訓的備役役男消防救災救護及面對災害時的應變能力，不僅強化學員們的基本急救知識，更讓他們了解在災難發生時，如何迅速反應，保障自身生命財產安全及強化國家安全韌性，更是一種對社會責任的深刻認知與實踐。

陳中振提到，在消防局人員共同努力下，這次召訓不僅達成中央各項任務，召訓比例更超出中央所預訂的目標，為全國辦理本案工作達成率最高者。此次獲全國乙組第一名殊榮，不僅是對消防局人員的肯定，也代表縣長展現縣府團隊努力不懈的精神，突顯「全民國防」重要性，更傳遞消防局核心價值，希望讓每個人都能成為守護家園、守護生命的重要力量。

消防局長陳中振在主管會報上，特別將此獎項獻給新竹縣長楊文科。圖／縣府提供
消防局長陳中振在主管會報上，特別將此獎項獻給新竹縣長楊文科。圖／縣府提供
消防局去年辦理8梯次為期2天的召訓，共召訓約1200人，對參訓的備役役男進行全面性的消防救災、救護及面對災害時的應變訓練。圖／縣府提供
消防局去年辦理8梯次為期2天的召訓，共召訓約1200人，對參訓的備役役男進行全面性的消防救災、救護及面對災害時的應變訓練。圖／縣府提供

役男 新竹 楊文科

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