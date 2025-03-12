聽新聞
0:00 / 0:00

桃園首推種樹指引 禁斷頭式修剪

聯合報／ 記者周嘉茹張裕珍／桃園報導
今天植樹節，桃園市副市長蘇俊賓（前排右5）昨參與植樹活動，市府今推出融入固碳、生態指標的樹木種植指引。圖／桃園市府提供
今天植樹節，桃園市副市長蘇俊賓（前排右5）昨參與植樹活動，市府今推出融入固碳、生態指標的樹木種植指引。圖／桃園市府提供

今天植樹節，桃園市政府昨發布「樹木植栽種植及維護指引」，除羅列市區、郊區與濱海區建議樹種，還融入固碳效益與生態價值，並禁止殘害樹木的斷頭式、獅尾式修剪，也不得使用除草劑等，違者將開罰。

桃園龜山華亞科技園區昨舉行植樹節活動，副市長蘇俊賓、華亞科技園區總經理劉耀文與多家企業代表，種植桃園原生樹種流蘇。蘇俊賓說，不只是種樹，更要種對的樹、對環境友善的樹。

據統計，桃園市行道樹約11萬多棵，由養工處維護的公園樹木及行道樹約2萬餘棵，台灣欒樹、樟樹及小葉欖仁約占5成為大宗。桃市府在植樹節前夕，發布相關指引，涵蓋行道樹、校園、公園綠地的樹種選擇、維護建議及固碳效益等規範。

根據指引，適宜種植的原生樹種中，市區19種、郊區17種、濱海區15種，例如市區適種青剛櫟、台灣石楠等；郊區適合光蠟樹、流蘇、烏心石；濱海區建議種水黃皮、朴樹等，還詳列建議樹種的生態特性、觀賞用途、光照需求及碳匯效益指標。

除了建議樹種，該指引也規範樹木基盤30公分內不採機器除草，不得使用除草劑，若違規使用每次裁罰5萬元，並限期恢復原狀。

蘇俊賓說，市府與農業部水保署、林業試驗所合作，籌備1年才制定指引，期許桃園打造韌性都市森林；近年推動城市綠覆率，創造都市生態跳島，可調適都市生態與氣候，將持續與民間合作，創造友善的生物棲地。

桃園 蘇俊賓 行道樹

延伸閱讀

桃園移工產子...男嬰不到7小時亡 產婦質疑怨醫護有疏失

全國首創！桃市推「樹木植栽種植指引」納入固碳、生態指標

I人獨旅說走就走！ 虎航10周年放大招「一日限定折1000元」開搶

「客家黑金」製程曝光 桃副市長親繪酸柑茶教學掀熱議

相關新聞

桃園首推種樹指引 禁斷頭式修剪

今天植樹節，桃園市政府昨發布「樹木植栽種植及維護指引」，除羅列市區、郊區與濱海區建議樹種，還融入固碳效益與生態價值，並禁...

龍潭體育園區羽球場 地斜不堪用

斥資3億700多萬元的桃園市龍潭體育園區完工3年多，委外營運4度流標成了「蚊子館」，去年10月才標出，未料OT廠商進場後...

「新竹通」App功能 議員狂許願

新竹市政府編列3千萬元預算推動建置「新竹通」App，整合規費繳納、圖書借閱、資訊查找、線上申辦等數位服務，昨赴議會專案報...

桃園移工產子...男嬰不到7小時亡 產婦質疑怨醫護有疏失

一名失聯女移工日前到桃園一家婦產科診所產子，未料男嬰出生後不到7小時就死亡，診所開死亡證明。產婦和親友不滿診所從接生到急...

迎接世壯運 桃消赴台北高爾夫球場演練強化賽場安全

2025年世界壯年運動會將於5月揭開序幕，訪參賽者及工作人員眾多。為迎接盛大國際賽事，桃園市消防局山腳分隊今與台北高爾夫...

金燦燦的行銷學 苗栗頭份永貞宮媽祖選出「四月八」新款聖袍

苗栗縣頭份市田寮永貞宮近年來每年都為媽祖婆更換全新且不同色系的客家花布聖袍，在農曆「四月八」連續3天繞境活動，展現媽祖婆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。