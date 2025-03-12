桃園首推種樹指引 禁斷頭式修剪

今天植樹節，桃園市政府昨發布「樹木植栽種植及維護指引」，除羅列市區、郊區與濱海區建議樹種，還融入固碳效益與生態價值，並禁止殘害樹木的斷頭式、獅尾式修剪，也不得使用除草劑等，違者將開罰。

桃園龜山華亞科技園區昨舉行植樹節活動，副市長蘇俊賓、華亞科技園區總經理劉耀文與多家企業代表，種植桃園原生樹種流蘇。蘇俊賓說，不只是種樹，更要種對的樹、對環境友善的樹。

據統計，桃園市行道樹約11萬多棵，由養工處維護的公園樹木及行道樹約2萬餘棵，台灣欒樹、樟樹及小葉欖仁約占5成為大宗。桃市府在植樹節前夕，發布相關指引，涵蓋行道樹、校園、公園綠地的樹種選擇、維護建議及固碳效益等規範。

根據指引，適宜種植的原生樹種中，市區19種、郊區17種、濱海區15種，例如市區適種青剛櫟、台灣石楠等；郊區適合光蠟樹、流蘇、烏心石；濱海區建議種水黃皮、朴樹等，還詳列建議樹種的生態特性、觀賞用途、光照需求及碳匯效益指標。

除了建議樹種，該指引也規範樹木基盤30公分內不採機器除草，不得使用除草劑，若違規使用每次裁罰5萬元，並限期恢復原狀。

蘇俊賓說，市府與農業部水保署、林業試驗所合作，籌備1年才制定指引，期許桃園打造韌性都市森林；近年推動城市綠覆率，創造都市生態跳島，可調適都市生態與氣候，將持續與民間合作，創造友善的生物棲地。