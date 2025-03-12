「新竹通」App功能 議員狂許願

新竹市政府編列3千萬元預算推動建置「新竹通」App，整合規費繳納、圖書借閱、資訊查找、線上申辦等數位服務，昨赴議會專案報告，民代要求強化民生需求使用、友善介面操作等。市府回應，目標讓新竹通「好用」並搭配活動推廣，最快6月上線。

新竹市政府過去陸續推出公車動態查詢、停車場查找等多款App，市府正規畫整合到「新竹通」App，涵蓋市政服務、會員整合、繳費服務、衛生福利、文化休閒及交通生活等6大類功能。

行政處長許智堡昨在議會報告建置情形，表示該系統開發進度至60%，系統符合國際資安標準，使用個人化服務才需提供個資，且可隨時取消會員並刪除個資。

多名議員憂心成蚊子App，接力質詢關切如何提高使用的黏著度？建議主動提供市府活動、補助與篩檢等資訊，並整合垃圾清運與動態、路燈損壞或道路坑洞提報系統等，迎合民生需求。此外，長輩恐不諳手機操作，建議市府設計簡便介面。

許智堡說，對於議員們提出的建議，會再研議優化、陸續擴充服務，像路燈損壞和道路坑洞提報，將納入新竹通App的市政陳情功能。App畫面排版清晰、好辨識，並結合圖像能直覺操作。

許智堡也強調新竹通App推廣的關鍵是「好用」，除了界面清晰完整，將提供多元服務，做到定期與即時更新系統，並與市府重大活動搭配行銷推廣，結合線上報名或進場電子票證等功能。