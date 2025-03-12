聽新聞
0:00 / 0:00

「新竹通」App功能 議員狂許願

聯合報／ 記者王駿杰郭政芬／新竹報導

新竹市政府編列3千萬元預算推動建置「新竹通」App，整合規費繳納、圖書借閱、資訊查找、線上申辦等數位服務，昨赴議會專案報告，民代要求強化民生需求使用、友善介面操作等。市府回應，目標讓新竹通「好用」並搭配活動推廣，最快6月上線。

新竹市政府過去陸續推出公車動態查詢、停車場查找等多款App，市府正規畫整合到「新竹通」App，涵蓋市政服務、會員整合、繳費服務、衛生福利、文化休閒及交通生活等6大類功能。

行政處長許智堡昨在議會報告建置情形，表示該系統開發進度至60%，系統符合國際資安標準，使用個人化服務才需提供個資，且可隨時取消會員並刪除個資。

多名議員憂心成蚊子App，接力質詢關切如何提高使用的黏著度？建議主動提供市府活動、補助與篩檢等資訊，並整合垃圾清運與動態、路燈損壞或道路坑洞提報系統等，迎合民生需求。此外，長輩恐不諳手機操作，建議市府設計簡便介面。

許智堡說，對於議員們提出的建議，會再研議優化、陸續擴充服務，像路燈損壞和道路坑洞提報，將納入新竹通App的市政陳情功能。App畫面排版清晰、好辨識，並結合圖像能直覺操作。

許智堡也強調新竹通App推廣的關鍵是「好用」，除了界面清晰完整，將提供多元服務，做到定期與即時更新系統，並與市府重大活動搭配行銷推廣，結合線上報名或進場電子票證等功能。

個資 新竹 議員

延伸閱讀

竹市身障機構推出公益香草茶 助慢飛兒當頭家

竹市新竹通APP數位市政服務 最快於今年6月試營運

建商倒閉欠稅千萬元！新竹稅務局緊追20年全要回來了

六都暨新竹329檔期爆逾8200億元史上次高 三縣市淪「金龍重災區」

相關新聞

桃園首推種樹指引 禁斷頭式修剪

今天植樹節，桃園市政府昨發布「樹木植栽種植及維護指引」，除羅列市區、郊區與濱海區建議樹種，還融入固碳效益與生態價值，並禁...

龍潭體育園區羽球場 地斜不堪用

斥資3億700多萬元的桃園市龍潭體育園區完工3年多，委外營運4度流標成了「蚊子館」，去年10月才標出，未料OT廠商進場後...

「新竹通」App功能 議員狂許願

新竹市政府編列3千萬元預算推動建置「新竹通」App，整合規費繳納、圖書借閱、資訊查找、線上申辦等數位服務，昨赴議會專案報...

桃園移工產子...男嬰不到7小時亡 產婦質疑怨醫護有疏失

一名失聯女移工日前到桃園一家婦產科診所產子，未料男嬰出生後不到7小時就死亡，診所開死亡證明。產婦和親友不滿診所從接生到急...

迎接世壯運 桃消赴台北高爾夫球場演練強化賽場安全

2025年世界壯年運動會將於5月揭開序幕，訪參賽者及工作人員眾多。為迎接盛大國際賽事，桃園市消防局山腳分隊今與台北高爾夫...

金燦燦的行銷學 苗栗頭份永貞宮媽祖選出「四月八」新款聖袍

苗栗縣頭份市田寮永貞宮近年來每年都為媽祖婆更換全新且不同色系的客家花布聖袍，在農曆「四月八」連續3天繞境活動，展現媽祖婆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。