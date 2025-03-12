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龍潭體育園區羽球場 地斜不堪用

聯合報／ 記者曾增勳／桃園報導
園區3樓羽球場爆出不平及光線影響使用等問題。圖／桃市府體育局提供
園區3樓羽球場爆出不平及光線影響使用等問題。圖／桃市府體育局提供

斥資3億700多萬元的桃園市龍潭體育園區完工3年多，委外營運4度流標成了「蚊子館」，去年10月才標出，未料OT廠商進場後發現，羽球場有陽光直射問題，地板還有高低差，無法使用。市府體育局回應，正請原施工廠商「補破網」負責保固改善，目標年底前營運。

龍潭體育園區位於龍潭九龍地區，占地約4公頃。但園區2021年11月完工以來，僅戶外曲棍球場及棒壘球場開放使用，包括羽球場在內的管理中心4次公告招商都沒有廠商投標，去年檢討權利金等條件後才標出。

好不容易迎來OT廠商進駐，但近期爆出羽球場場地不平，影響營運。體育局長許彥輝說，OT廠商今年1月測量3樓羽球場，發現地坪落差達2.5公分，無法進行專業賽事，已安排會勘交由原施工廠商盡速改善。

龍潭體育園區完工閒置淪「蚊子館」，管理中心多次流標終於OT營運委外。記者曾增勳／攝影
龍潭體育園區完工閒置淪「蚊子館」，管理中心多次流標終於OT營運委外。記者曾增勳／攝影

國民黨市議員徐玉樹說，除了要求「房東」體育局趕快解決羽球場問題，地方也反映園區戶外曲棍球、棒壘球場沒有廁所，且周邊停車場不足；民進黨市議員張肇良也認為龍潭體育園區地點偏僻，沒有公車可到，除了要規畫停車場，園區經營也要設法做出亮點。

市府體育局指出，前市府在龍潭體育園區未規畫設置棒壘球場廁所，體育局月初已完成增設戶外廁所及儲藏空間工程決標和改善，預計7月完工，後續將增設曲棍球場照明，方便夜間使用。

針對在地議員徐玉樹、劉熒隆及張肇良等人都建議園區規畫停車場，許彥輝說，體育局初步獲得鄰近公有地管理機關同意，將以興辦事業計畫增設平面停車空間。希望廠商將該中心1、2樓裝修先做好、先營運，後續補強改善3樓羽球場高低落差問題，今年底前對外營運。

廁所 議員 體育

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