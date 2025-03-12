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看見幸福台灣／新竹縣長楊文科射三箭 推幸福策略

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
新竹縣長楊文科。新竹縣政府／提供
新竹縣長楊文科。新竹縣政府／提供

新竹縣長楊文科表示，為了讓鄉親們感受到生活在新竹縣的美好與便利，縣府針對經濟、交通及教育三大大面向，推動幸福策略的施政方針，希望吸引青年就業、並解決上下班交通壅塞，及子女們能就近入學的教育等課題。

楊文科認為，要有美好與便利的生活，有賴以智慧城市規劃，輔助推展經濟、交通與教育的發展。

首先在推動經濟發展方面，他上任以來設立的「AI智慧園區」，已引進緯創資通（3231）、智邦科技、義隆電子及普生等四家公司，將創造4,000名就業機會。

同時，台大竹北校區將設置半導體研究中心、AI研究中心及智慧醫療中心，以及創新學院，以廣納創新研發企業，吸引年輕人到竹縣就業。去年底「Taiwan tech hub」北部辦公室，已在台大竹北校區內掛牌。

楊文科指出，新竹將會是半導體及發展AI產業的主要基地。為此，台灣大學規劃投入18億元以上建設竹北校區，將分為三期計畫，第一期將建次世代智慧立體國土資訊中心及會館暨生活服務設施；第二期為前瞻聯合研發大樓及NTU Tech科技創研大樓；第三期設智慧醫療大樓及半導體量子中心大樓。

為解決大新竹居民上下班尖峰時段飽受塞車之苦，楊文科主張的「十大交通基礎建設」，其中七項已爭取到經費，陸續發包中。另外三項交通建設，分別進行環評、及土地取得作業中，預估在兩年內可望完成。

至於家長們最關心的子女教育問題，楊文科指出，已規劃在116年度前增加五所高中職，讓竹縣的高中生不必遠赴外縣市通車就學。包括：進行湖口高中遷校以增加招生名額；六家完全中學廢止國中部改制為六家高中，來增加高中的容納量。文興完全中學繼去年招收國中第一屆、今年8月國小也將招生。竹東自強國中改制完全中學，設置高職的類科。另外，將新設新竹縣立實驗高中，預計115年8月完工招生。這五所高中職一直到121學年，都可完成吸納縣內學子的就學需求。

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