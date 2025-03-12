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看見幸福台灣／新竹縣→…打造科技首都 跨大步

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
新竹縣 打造科技首都 跨大步。(新竹縣政府／提供)
新竹縣 打造科技首都 跨大步。(新竹縣政府／提供)

新竹縣在經濟日報「2024縣市幸指數大調查」中，政府統計數據表現良好，為全台第五名；民意調查表現全台第八名。縣市幸福指數以總分56.94分，排名第七，較2023年進步四名。新竹縣在幸福座標上，位於政府統計數據和民意調查結果雙優的縣市區，亦較前一年進步。

新竹縣在政府統計數據「服務可近性」及「收入」為全台第二及第三名表現最好。楊文科就任新竹縣長六年多來，提出的施政五支箭，AI智慧園區最先展現成果。楊文科指出，繼智邦（2345）去年底營運後；緯創與普生今年將營運；義隆電規劃2026年營運，總計將創造至少4,000個就業機會，締造逾1,000億元的年產值。

伴隨著竹縣工商產業蓬勃發展，加上科技大廠的先後移入，造成缺工情況要比其他縣市更為嚴重。楊文科說，竹縣55歲至70歲縣民占人口數約21.8%，是值得運用的人力。於是在勞動部支持下，去年底成立「新竹縣銀髮人才服務據點」，提供就業媒合及諮訊一站式服務，除協助企業找到好人才，也打造銀髮人才永續發展的友善就業環境。

新竹縣在民調滿意度以「居住條件」和「家庭經濟」滿意度最高，雙居全台第一名；但「環境品質」、「政府作為」及「工作生活平衡」三項滿意度偏低。

楊文科表示，上任之初提出「五支箭」藍圖，外界不看好，尤其焚化爐、生命紀念園區等嫌惡設施，遭到地方反彈頗大。在他堅持推動，為民服務、努力到底的意志，已逐漸獲得民意的支持。生命紀念園區就近治喪、科學園區縣三期計畫、台知園區都有具體進展，焚化爐更已點火試燒。其中，生命紀念園區已六鄉鎮提出新設置或現有設施優化等方案。

新竹縣府在「工作與生活平衡」的努力上，已完成19座特色公園，未來將擴大為「一鄉蹎一特色公園」，除了提供縣民親子休閒遊憩的好去處之外，不少也成為吸引外地家長們前來蹓孩的首選。

楊文科表示，幸福城市必須建立在鄉親的實際需要上，大家想得到的、沒想到的，縣府都要做好規劃，做鄉親們安心生活的後盾。擔任縣長以來，秉持「以民之利而利之」的初衷，推動以民為本的縣政建設與服務，讓縣民都能在竹縣安居樂業，進而邁向「科技首都．幸福竹縣」的願景。

焚化爐

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