桃園移工產子...男嬰不到7小時亡 產婦質疑怨醫護有疏失

一名失聯女移工日前到桃園一家婦產科診所產子，未料男嬰出生後不到7小時就死亡，診所開死亡證明。產婦和親友不滿診所從接生到急救草率冷漠，且手術室簡陋，質疑醫護有疏失報警，檢方已完成相驗，全案繼續追查中。

衛生局表示，昨日接獲消息後昨天上午前往稽查，該診所合法設立，醫師跟護理師都有合格證書，另有1位能翻譯越南語的員工；診所醫師告訴衛生局醫管科稽查人員表示，現在基本上不執行接生業務，只有一些緊急狀況才會處理。

衛生局查閱3件接生紀錄，其中一案就是移工孩子出生不到7小時死亡個案，目前已由檢方介入調查，其他2案為活產。

衛生局說明，先前未接獲任何陳情，全案經媒體、網路披露後，立即派員到診所和約談醫師，釐清醫療過程是否符合法規，包括移工指診所醫療設備簡陋，生產當天上午羊水已破，醫師到下午才接生，後來反映孩子狀況不對醫師一開始說正常，到晚上和親友在反映狀況更差，醫師才簡單急救，診所沒有相關急救設備也沒排轉院，質疑有疏失。

診所表示全案已經進入司法程序，會配合檢警和衛生局的調查。