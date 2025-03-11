全國首創！桃市推「樹木植栽種植指引」納入固碳、生態指標

明天為植樹節，桃園市率全國之先，不只是推廣種樹，在植樹節前夕公布結合了固碳效益與生態價值的「樹木植栽種植及維護指引」，未來桃園市的公園或行道樹，以及校園植栽都將參考相關指引，選擇適當樹種栽種，為桃園永續發展樹立新標竿。

桃園市龜山區華亞科技園區今舉行「百業共植 木集未來」植樹節活動，桃園市副市長蘇俊賓、華亞科技園區總經理劉耀文及區內23家企業代表共同種下象徵綠色永續的桃園原生樹種「流蘇」。蘇表示，各界努力找尋適合環境的原生樹種，桃園不只是種樹，更力推種對的樹、環境友善的樹。

桃園市推出全台首創的樹木植栽與維護指引，涵蓋行道樹、校園、公園綠地的樹種選擇、維護建議及固碳效益等完整規範。蘇俊賓提到，指引制定歷經近一年籌備、討論，兼顧可行性和多重價值。

桃園市府參考國際文獻，並與中央農業部水保署、林業試驗所及府內跨局處的單位合作，終於在今年植樹節前夕推出。指引也包含「桃園市樹木植栽種植建議名單」，以樹種生理特性、地方文化特色、觀賞功能、生態功能及碳匯效益為指標，期許桃園市打造韌性都市森林。