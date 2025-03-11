迎接世壯運 桃消赴台北高爾夫球場演練強化賽場安全

2025年世界壯年運動會將於5月揭開序幕，訪參賽者及工作人員眾多。為迎接盛大國際賽事，桃園市消防局山腳分隊今與台北高爾夫球場聯合辦理大型搶救演練，提升場所面對突發災害的應變處置能力，確保能迅速有效地應對緊急狀況，並保障參賽選手、工作人員及觀眾的生命財產安全。

山腳分隊指出，今演練重點在於提升場所自衛消防編組應變能力。演練情境模擬運動場館內突發火警，大量火煙迅速蔓延，現場工作人員第一時間立即啟動自衛消防編組，執行通報、初期滅火及引導疏散等工作，並與到場的消防人員緊密配合，迅速執行救援與滅火行動。