快訊

開出千萬大罰單！兩行員疑淪詐團內鬼 金管會罰台銀2200萬

三總醫師拒開巴氏量表遭毆 家屬連揮5拳判賠10萬確定

金秀賢親吻金賽綸照片曝！韓YT頻道再曬證據 她曾傳訊息：救救我吧

迎接世壯運 桃消赴台北高爾夫球場演練強化賽場安全

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
2025年世界壯年運動會將於5月揭開序幕，桃園市消防局山腳分隊今與台北高爾夫球場聯合辦理大型搶救演練。圖／山腳分隊提供
2025年世界壯年運動會將於5月揭開序幕，桃園市消防局山腳分隊今與台北高爾夫球場聯合辦理大型搶救演練。圖／山腳分隊提供

2025年世界壯年運動會將於5月揭開序幕，訪參賽者及工作人員眾多。為迎接盛大國際賽事，桃園市消防局山腳分隊今與台北高爾夫球場聯合辦理大型搶救演練，提升場所面對突發災害的應變處置能力，確保能迅速有效地應對緊急狀況，並保障參賽選手、工作人員及觀眾的生命財產安全。

山腳分隊指出，今演練重點在於提升場所自衛消防編組應變能力。演練情境模擬運動場館內突發火警，大量火煙迅速蔓延，現場工作人員第一時間立即啟動自衛消防編組，執行通報、初期滅火及引導疏散等工作，並與到場的消防人員緊密配合，迅速執行救援與滅火行動。

山腳分隊長葉昱旗表示，高爾夫球場占地遼闊、地形複雜，加上國際賽事將迎來不同國家的參賽選手，因此火災搶救與避難引導措施必須更加全面。今搶救演練除了提升賽場的緊急應變能力，強化場所自衛消防編組能力，以利災害發生時，所有參賽選手及觀眾皆能獲得最即時、適當的協助，並保障賽事平安進行。

2025年世界壯年運動會將於5月揭開序幕，桃園市消防局山腳分隊今與台北高爾夫球場聯合辦理大型搶救演練。圖／山腳分隊提供
2025年世界壯年運動會將於5月揭開序幕，桃園市消防局山腳分隊今與台北高爾夫球場聯合辦理大型搶救演練。圖／山腳分隊提供
2025年世界壯年運動會將於5月揭開序幕，桃園市消防局山腳分隊今與台北高爾夫球場聯合辦理大型搶救演練。圖／山腳分隊提供
2025年世界壯年運動會將於5月揭開序幕，桃園市消防局山腳分隊今與台北高爾夫球場聯合辦理大型搶救演練。圖／山腳分隊提供
2025年世界壯年運動會將於5月揭開序幕，桃園市消防局山腳分隊今與台北高爾夫球場聯合辦理大型搶救演練。圖／山腳分隊提供
2025年世界壯年運動會將於5月揭開序幕，桃園市消防局山腳分隊今與台北高爾夫球場聯合辦理大型搶救演練。圖／山腳分隊提供

觀眾 運動

延伸閱讀

打撈男浮屍意外撈起紅褲女浮屍 已飄一周40公里遠

行駛台61副駕駛座忽冒煙竄火光 六旬駕駛急停逃生

50嵐1款「熱銷飲品」是王牌？ 一票網友滅火：不如珍奶

新北中興橋下驚見紅褲女浮屍 疑尚有1男浮屍消防搜救中

相關新聞

迎接世壯運 桃消赴台北高爾夫球場演練強化賽場安全

2025年世界壯年運動會將於5月揭開序幕，訪參賽者及工作人員眾多。為迎接盛大國際賽事，桃園市消防局山腳分隊今與台北高爾夫...

金燦燦的行銷學 苗栗頭份永貞宮媽祖選出「四月八」新款聖袍

苗栗縣頭份市田寮永貞宮近年來每年都為媽祖婆更換全新且不同色系的客家花布聖袍，在農曆「四月八」連續3天繞境活動，展現媽祖婆...

苗栗市公所推聯合行政中心案 逾20億打造新地標

苗栗市公所擬拆除改建聯合行政中心，初估經費逾20億元，規畫納入衛生所、戶政、地政事務所等單位，獲得縣長鍾東錦原則支持，希...

新竹市晴空匯火警百戶至今有家歸不得 豐邑：提1億重建代墊款

新竹市慈雲路晴空匯D棟住戶去年5月火警，釀2勇消殉職，Ｄ棟住戶批豐邑承諾跳票，至今連電都未拉好，有家歸不得。豐邑回應，今...

因應AI智慧園區 竹縣邀18企業與大學攜手培育就業計畫

新竹縣政府打造青年實習平台，第三屆數位創新青年培育就業計畫今天正式啟動，今年共有18家企業加入，為學生規畫多元實習機會，...

竹市新竹通APP數位市政服務 最快於今年6月試營運

新竹市政府編列3千萬元預算推動建置「新竹通」APP數位市政服務，整合規費繳納、圖書借閱、資訊查找、線上申辦等多元服務，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。