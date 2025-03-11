金燦燦的行銷學 苗栗頭份永貞宮媽祖選出「四月八」新款聖袍
苗栗縣頭份市田寮永貞宮近年來每年都為媽祖婆更換全新且不同色系的客家花布聖袍，在農曆「四月八」連續3天繞境活動，展現媽祖婆穿著客家花布聖袍的神姿，花布聖袍已成為永貞宮獨有的一大特色，宮內的展示區有如「媽祖婆的衣櫃間」，洋溢神采。
永貞宮管委會主委、苗栗縣副議長張淑芬表示，頭份是全國最大的客家庄，四月八是地方重大的媽祖信仰活動，早年宮內都會為媽祖婆換穿傳統新裝繞境，她接任主委後，覺得有必要凸顯在地客家文化特色，嘗試以客家花布設計聖袍，前5年都有不同的色系，包括紅色、粉紅、橘色、水藍及黑色。
她表示，由於花布聖袍都以用手工縫製，需要八、九個月時間製作多件，一件成本近3萬元，因此在前一年的四月八結束後，就設計5款不同顏色的花布聖袍，透過擲筊讓媽祖親自挑選。
去年宮內人員先完成今年四月八要 穿著 的黃色工作服，她就有預感媽祖婆也會選金燦燦的黃色，結果真的應驗，去年擲筊請示時，按1到5的編號順序擲筊，前4件都擲不出筊來，排第5號的黃色聖袍果然被媽祖婆相中。
永貞宮以前很少與外地媽祖廟交流，換穿花布聖袍後，也開始與其他宮廟交流，近年來包括朝天宮、鎮瀾宮、南瑤宮、奉天宮等大廟媽祖婆都會來做客，也同樣換穿花布聖袍，前兩年各地媽祖共乘蒸汽老火車，永貞宮祖媽祖的花布聖袍「與眾不同」又亮眼，被排在第一位。
張淑芬說，前些年廟方辦四月八，經費總讓爐主頭大，還有人擔心是詐騙集團，從媽祖婆換穿花布聖袍後，成為全國媽祖廟一大特色，也打開知名度，宮內有12尊媽祖聖像換著聖袍，不少信眾會迎請媽祖婆穿過的聖袍帶回家「鎮宅」保平安，費用隨喜， 不少人願出大錢「認養」聖袍，如今爐主已不用再為籌措四月八繞境經費傷腦筋，可說是媽祖婆靠自己的「行銷學」和神威幫忙解決了問題。
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