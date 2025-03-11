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自由車環台賽3／18戰台3線 苗栗縣區段式全線封路

中央社／ 苗栗縣11日電

2025國際自由車環台公路大賽-浪漫台3線站18日將登場，苗栗縣警察局今天表示，競賽路線須完全淨空，將採區段式全線封閉交通管制，請用路人配合。

縣警局指出，「2025國際自由車環台公路大賽-浪漫台3線站」於18日上午8時至下午3時舉行，屆時有來自全球22支頂尖國家隊及職業隊參賽，因平均時速可達50公里以上，競賽全程賽道將嚴格管制人、車通行，以防意外發生。主辦單位中華民國自由車協會已於競賽路線沿線公告相關管制資訊。

警方表示，浪漫台3線站競賽路線將由新竹縣新埔鎮枋寮褒忠亭義民廟出發，經由苗18線進入苗栗縣，左轉行駛台3線、左轉縣道124乙線、右轉縣道124線、左轉台3線、右轉苗26線（錫隘隧道）續行、左轉縣道119甲線、左轉台6線（汶水老街）、右轉台3線南下，最後由卓蘭大橋與台中市交接。

縣警局表示，競賽沿線必須完全淨空，將採區段式全線封閉交通管制，並視狀況延長或縮短管制時間，請用路人提早規劃或調整行程，避開競賽路段。另提醒沿線有養寵物住家，勿讓寵物跑至賽道發生危害。

交通管制 寵物

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