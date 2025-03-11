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竹市身障機構推出公益香草茶 助慢飛兒當頭家

中央社／ 新竹市11日電

新竹市身障機構愛恆啟能中心打造香草樂活園，並由慢飛兒親手種植香草製茶包，也推出公益品牌禮盒「慢行花語」，今天辦發表會，盼打開知名度，讓慢飛兒能當頭家也穩定收入。

新竹愛恆啟能中心從2020年起，打造香草樂活園，輔導慢飛兒從事學習與實作，透過自然（無農藥）種植香草，讓慢飛兒學習維護、採摘分類、日曬、風乾，並研發香草茶進行包裝等。

新竹愛恆啟能中心今天舉辦發表活動，董事長戴耀賽致詞說，感謝冠軍建材協助打造符合食品安全規格包裝作業環境，設備包含有研磨機、封裝機具、檢測設備等，讓摘取的香草能進行檢測與包裝，生產香草茶。

戴耀賽表示，聯合大學設計品牌研究中心主任趙龍傑、文化創意與數位行銷學系助理教授熊子扉及學生陳毓捷、閻若菡共同設計「慢行花語」公益品牌禮盒，將慢飛兒的形象融入禮盒圖樣中，也讓民眾藉由禮盒上的文字，認識慢飛兒。

陳毓捷在會中表示，日前至香草園參觀建置設計資料，而此次產品是花草茶為主，意象設計以慢飛兒倒茶為主視覺，並搭配暖色調營造溫馨感；閻若菡表示，禮盒也需考量慢飛兒手部較為不便，紙盒要以好摺為主，目前仍持續調整中。

愛恆啟能中心透過文字表示，慢飛兒雖然飛的慢，但對於花草等植物照料細心，此次推出花草茶，也盼獲民眾支持，讓慢飛兒也能自力更生，照顧自己與家人。

新竹 禮盒

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